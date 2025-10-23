Mon Laferte lo acepta, ya no es una artista emergente que escribe canciones para un público joven, ahora tiene 42 años, es madre y esposa, su realidad ha cambiado, pero sigue siendo esa mujer sensual, y eso se refleja en las canciones de su nuevo disco "Femme Fatale".

“No quisiera caer en esto de hacer música para seguir manteniéndome relevante, que sea música para chavos cuando en realidad ya soy una señora de cuarenta. Es un disco más tranquilo y oscuro de los álbumes anteriores, pero también responde a mi edad, pasadita de los cuarenta, es lo que me nace”, expresó Mon Laferte.

Es por eso que conecta muy bien con artistas como Édith Piaf, Marilyn Monroe, Billie Holiday, Nina Simone, por mencionar algunas, que tienen esa nostalgia, misterio y complejidad que quiso reflejar en su nuevo álbum.

Pero también habla de su historia, porque recuperó textos y audios de hace algunos años, donde plasmó lo que sentía y vivía en ese momento, como una forma de tener material para escribir, pero fue una experiencia muy fuerte en el cual no paró de llorar, incluso cuando lo escuchó ya terminado.

“Fue como una gran catarsis, porque hay temas que tocó en el disco donde no es sólo una ruptura amorosa, hay temas más duros y profundos, muy personales. Mi forma de escribir ahora responde a la experiencia de vida y a la edad, de no querer adornar tanto las cosas… pero eso no quiere decir que voy a ser una mujer triste, al contrario, me siento muy afortunada, pero es la forma de enfrentar mi arte hoy, directo, crudo y real”.

Es por eso que sus letras son bastante explícitas, al grado que aseguró, le daría pena escucharlas sentada al lado de alguien más, pero cada una es una forma de abrazar su oscuridad y estar bien con eso.

“Tal vez en otros álbumes había más paleta de colores respecto a las emociones y el sentimiento, y en este es mucho más oscuridad, entonces es como abrazarla y aceptarla. Creo que a esta altura de la vida también he aceptado esa versión de mí, no quiero huir e ir por la vida diciendo, hay que ser feliz, porque pienso que tenemos días en que somos un sol radiante y otras veces nos queremos acostar y tapar, también me gusta esta versión”.

El nombre de este disco viene del concepto para referirse a las mujeres libres e independientes, por eso eran consideradas peligrosas, así que le gustó la idea y la adoptó para esta nueva producción.

“Existen como dos lecturas, por un lado, la femme fatale que está ligada a este personaje muy glamouroso, que sufre y que siempre lleva el caos y la desgracia consigo. También está la que creo es la real, que es una mujer muy peligrosa por justamente ser libre, no entrar en la estructura de la época, no casarse, no dedicarse al marido, disfrutar su sexualidad libremente; entonces yo pensé, claro, yo soy una famme fatale , y me gusta quedarme con eso”.

"Femme Fatale" es que decimo disco de estudio de Mon Laferte, el cual está integrado por 14 temas en el cual se fusionan el pop alternativo y el jazz, además de tener colaboraciones con Nathy Peluso, Silvana Estrada, Natalia Lafourcade y Conociendo a Rusia.

“Lo que me atrae de las colaboraciones es el aprendizaje, ya sea si mi invitan o yo invito, pero cuando yo invito a alguien a colaborar y sobre todo en este caso, son artistas que admiró muchísimo y que creo pueden aportar al universo Femme Fatale . Por ejemplo, Nathy Peluso es muy teatrera igual que yo, le gusta mucho el drama, entonces convivimos mucho en ese universo, además la admiró un montón porque es una mujer que inspira fuerza, es una diosa”.

Lo mismo pasó con Lafourcade y Silvana, con quienes tenía tiempo queriendo trabajar, pero por una cosa u otra no se había podido dar, pero cuando estaba en la preparación de este álbum les escribió diciéndoles que ahora sí tenían que colaborar.

Esta producción estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de mañana a la media noche y el viernes 24 de octubre, a través de la cuenta oficial de Tik Tok de Mon Laferte, se transmitirá a las 17 horas un directo en el cual la cantante interpretará por primera vez sus canciones en vivo.

