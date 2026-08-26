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Para Moisés Peñaloza, su paso por La casa de los famosos México no se mide únicamente por haber sido eliminado. El actor asegura que entrar al reality significaba experimentar en carne propia lo que ocurre dentro de la casa y descubrir cómo reaccionaría ante el encierro, la convivencia y las estrategias de sus compañeros.
“Viví el proyecto, nadie me lo contó, las sensaciones, lo que experimenté, no el primo de un amigo que me lo contó. Contento de lo que pude hacer, mucho o poco gané fans también”, comenta Moisés Peñaloza en entrevista.
El intérprete de Leandro Pedraza en la telenovela Corazón de oro incluso ve con buenos ojos haber sido uno de los habitantes más nominados de la temporada, pues considera que las 27 nominaciones que recibió demostraron que su presencia dentro de la casa no pasó en absoluto desapercibida.
“Estoy agradecido por romper el récord como el habitante más nominado de las cuatro temporadas. Estoy agradecido porque dejé huella”, expresa el actor.
Moisés asegura que aprendió a jugar solo durante su estancia en el reality de TelevisaUnivision; también identificó que su personalidad independiente pudo convertirse en un motivo para que algunos habitantes buscaran enfrentarlo.
“Es mi tercer reality pero nunca había estado en uno donde estuviera aislado. Se aprovecharon un poco el ‘ah, él viene a jugar solo, vamos a sacarlo’ y muchos querían jugar en contra mía porque sabían que era fuerte en las competencias y tenía mucho corazón en la convivencia”, explica.
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Aunque su experiencia dentro de La casa de los famosos México terminó, el ganador del título Mister Supranational México en 2022 asegura que uno de los mayores aprendizajes que se lleva fue conocer a personas que ahora forman parte de su círculo cercano.
“Mis ‘te quiero’ o ‘te amo’ los cuido para las personas que realmente me estiman y hubo una persona que ahí me estimó mucho, Cynthia Klitbo, a la cual le deseo suerte y espero que llegue muy lejos, hasta donde la gente se lo permita”.
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