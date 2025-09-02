Los protagonistas de Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas jugaron a ganar en los casinos, pero en las salas de cine, la suerte ha sido mayor, pues ya superan los 900 mil espectadores en tres fines de semana.

El cuarto filme de la saga suma 52.6 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Desde el rodaje, las apuestas por el éxito del filme y por ganarse algo en los casinos de Las Vegas estaba a la orden del día.

Regina Blandón y Daniel Tovar pidieron que se les “pagara” con fichas de casino; Michelle Rodríguez se emocionó con la creatividad de sus compañeros, pues si alguien tiraba un chiste, el otro respondía, y Roberto Aguirre, comprobó una vez más, lo que es ser un “mirrey”.

En esta nueva entrega ambos grupos se unen para tratar de resolver una negociación, por lo que deben acudir a la llamada Ciudad del Pecado para intentarlo.

“Cuando nos dijeron que iba a ser en Las Vegas, pues Daniel tenía su problemita (de juego) y dijimos que nos paguen en fichas, fue una equivocación, pensamos que estaríamos más en la fiesta, pero no”, recuerda Regina de buen humor.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas se filmó durante más de un mes en la ciudad estadounidense, en el mismo sitio donde se han rodado películas icónicas como Casino, protagonizada en 1995 por Robert de Niro y Sharon Stone.

Aguirre no sabía qué era un mirrey cuando le ofrecieron el proyecto, pero ahora por ese personaje la gente le llama en la calle.

“Me tuve que poner a investigar. Y si la gente me dice así quiere decir que tuvo éxito”, considera el actor.

¿Será la última película? Nunca se sabe. Hay una idea que tiene que ver con la Navidad.