Mira el primer tráiler oficial de la esperada película “Zoey 102”

Paramount+ ha presentado en las últimas horas el tráiler de "Zoey 102" , una próxima película original que significará el renacimiento del amado e histórico programa de televisión "Zoey 101". Lo cierto es que esta película está protagonizada por Jamie Lynn Spears y muchísimos más miembros del elenco del programa original, que finalizó su exitosa carrera de cuatro temporadas en el año 2008.

"Zoey 101" fue protagonizada por Spears en el papel de Zoey, una adolescente que se alista en la tradicional Academia de la Costa del Pacífico justo cuando la institución abre sus puertas a estudiantes mujeres por primera vez.

La serie sigue a Zoey y sus nuevos amigos mientras navegan por la escuela secundaria y lidian con la cultura conservadora de la institución. Esta producción destinada al público adolescente fue un éxito absoluto, lo que hace que sea necesario un renacimiento.

El poster de "Zoey 102". Fuente: Twitter @Indie5051

¿Qué se pudo ver en el trailer de "Zoey 102"?

El tráiler de la película lanzado este martes reúne a los estudiantes de la Academia de la Costa del Pacífico más de una década después de terminar la escuela secundaria, gracias al matrimonio de Quinn (Erin Sanders) y Logan (Matthew Underwood). Sin embargo, no todo es alegría en la reunión, ya que Zoey se verá obligada a pasar tiempo con Chase (Sean Flynn), su interés romántico en la escuela secundaria, lo que no le dio el final feliz que quería.

Es una situación incómoda, pero que abrirá la puerta a lo que la hizo muy exitosa en su momento. Hay que decir que a lo largo de cuatro temporadas, los fans de "Zoey 101" fueron testigos del amor incondicional que le profesaba Chase a Zoey, pero fue cuestión de tiempo para que el romance entre ellos dejara un final que dejó bastante satisfechos a los seguidores de la serie, sin embargo nada es para siempre y todo parece indicar que sus caminos tomaron rumbos diferentes.

"Yo creo que ella todavía no supera a su ex de la secundaria. No creo que ella tenga una relación desde entonces", expresa Stacey Dillsen (Abby Wilde). Esto seguramente será cierto, ya que durante la boda, Zoey no deja de sumergirse en los recuerdos del pasado, especialmente todo lo que vivió en el internado en Malibú. "Es realmente asqueroso la frecuencia con la que hablas de la escuela secundaria", le responde alguien.

Recordemos que esta serie se caracterizó por tener grandes estrellas invitadas entre las que destacó la participación de Austin Butler, Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy, por lo que no dudamos que la película cuente con algunos de estos cameos. "Zoey 102" está programada para estrenarse el 27 de julio en Paramount Plus, sin embargo aún se desconoce la fecha de estreno para México y el resto de Latinoamérica.