ONU expresa preocupación por artista detenido en China por su crítica al gobierno

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Gala Porras-Kim, en kurimanzutto

La Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM crece y se centra en la cultura de paz

Ópera de Londres agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas con sus críticas

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

La cantante Irma Angélica Hernández Ochoa, mejor conocida como Mimí, está de luto, la integrante del grupo Flans anunció la muerte de su madre Irma Gloria Ochoa Salinas, conocida artísticamente como Lucha Moreno, una destacada cantante y actriz mexicana, pionera del género ranchero.

A través de una publicación en redes sociales, Mimí despidió a su mamá, a quien calificó como una guerrera incansable con un corazón puro.

"Qué difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… ¡vuela feliz! ¡Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos", se lee.

Lucha Moreno inició su trayectoria en la década de 1950, es recordada por su potente voz y gran presencia escénica. Formó un famoso dueto musical con su esposo, José Juan Hernández, con quien trabajó desde 1962.

Participó como actriz en diversas películas durante la época de oro y años posteriores del cine mexicano.

Mimí está recibiendo palabras de cariño de fans y de colegas, la conductora Andrea Legarreta, quien también perdió a su madre "Chavelita", en julio de 2023, le dedicó unas palabras de aliento.

"Te abrazo con mucho amor reina linda. Ellas jamás se van".

La cantante Rocío Banquells escribió:

"Mi querida Mimi: Lo siento mucho. Te abrazo con toda mi alma y mi corazón. Recibe nuestro más sentido pésame a nombre de mi familia y mío. Que gran dama DOÑA LUCHA MORENO, aplausos hasta el cielo".

rad

