Si alguien puede presumir de haber colaborado con algunos de los artistas más importantes, ese es Manuel Mijares. A lo largo de 40 años de trayectoria, el cantante ha compartido escenario con figuras como Emmanuel, Lucero, la Sonora Santanera, Ricardo Arjona y Alex Lora; sin embargo, su más reciente dueto es el que ha llamado la atención de las nuevas generaciones.

El intérprete de "El privilegio de amar" trabajó recientemente junto a José Madero en el tema “El méndigo día del padre”, canción que el propio Mijares ya considera uno de sus favoritos:

"La canción está muy buena. Ya que oí la mezcla entre las dos voces, él tiene una fuerza muy rockera, muy definida, y yo sí parezco su papá cuando entro”, comentó el cantante. “Me dio mucho gusto que me invitara”, dijo en conferencia de prensa.

Mijares también reveló le habría gustado cantar el tema en vivo durante el concierto que el regiomontano ofreció recientemente en el Estadio GNP Seguros, aunque por cuestiones de agenda no fue posible concretarlo.

Esta colaboración se suma a una etapa reciente marcada por duetos con exponentes de distintos géneros y generaciones, una manera de mantenerse vigente.

Con 33 discos publicados y cientos de escenarios recorridos, el cantante asegura que su permanencia en la industria ha estado ligada al aprendizaje continuo y a la capacidad de adaptarse a los cambios del público.

“Siempre trato de encontrar nuevas herramientas, nuevas formas de cantar. Nunca puedes pensar que ya lo sabes todo. En cada concierto hay oportunidad de mejorar”, señaló.

Mijares celebra 40 años de carrera musical

Ahora, el artista se prepara para celebrar 40 años de trayectoria con un concierto especial en el Auditorio Nacional.

Para una fecha tan importante, el cantante decidió sorprender a su público con un show sinfónico, tal como lo realizó hace algunos ayeres en el Palacio de Bellas Artes.

“Es todo un reto porque te enfrentas a un factor muy poco manejable que es el público, no le puedes ordenar, este disco te va a gustar o si te gustó el pasado, esto también, nosotros tenemos que ir a navegar un poquito con pocas señales que te manda la gente”.

El concierto está programado para el próximo 26 de marzo y los boletos pueden comprarse a través de Ticketmaster.

Para los fans de otros estados, Mijares abrió varias fechas en ciudades estados como Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Yucatán y Querétaro.

