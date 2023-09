Michelle Salas expresa su "deseo" de que Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, planifique su despedida de soltera

La reaparición de Luis Miguel en los escenarios y los preparativos de boda de su hija Michelle Salas, fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas, están acaparando la atención de algunos fanáticos. A pesar de que hasta ahora la modelo había mantenido en secreto los detalles de la ceremonia, la pregunta sobre si "El Sol" la acompañará en el altar y el interés por conocer los pormenores de la boda están generando una gran expectación.

En respuesta a las dudas, Salas decidió romper su silencio y compartir algunas revelaciones sorprendentes. Incluso mencionó su deseo de que Paloma Cuevas, la actual pareja del intérprete de "La chica del bikini azul", sea quien organice su despedida de soltera. ¡Te contamos!

Luis Miguel y Paloma Cuevas. Fuente: Producción El Universal

Lee también: Arrojan prendas íntimas a Luis Miguel en pleno concierto y así reaccionó el cantante

Resulta que la famosa acudió la noche del pasado miércoles 6 a un evento de la marca Tiffany, donde fue captada por la prensa y respondió amablemente a todas las preguntas.

Durante la entrevista, expresó lo complicado que ha sido el proceso de organización de su matrimonio con el empresario Danilo Díaz: "No me imaginaba lo difícil que era trabajar y organizar una boda, porque, aunque tengas wedding planners, es complicado. Es la primera vez que me caso y no tenía idea de todos los procesos que implicaba", manifestó.

También reveló que, hasta el momento, tiene contemplado usar tres vestidos, pero aún está indecisa.

En cuanto a la presencia de Silvia Pinal en la boda, confirmó la versión de su abuelita Sylvia Pasquel, quien en meses pasados mencionó que debido a la edad de la legendaria actriz y las dificultades de traslado, no estará presente en la fecha especial. Michelle comentó su deseo de que su abuela esté cómoda y planea hacerle una sorpresa especial junto con la familia.

Sivlia Pinal es la bisabuela de Michelle Salas. Fotos: Instagram

Lee también: ¿Por qué los exintegrantes de Garibaldi se distanciaron de Sergio Mayer?

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas acudirán a la ceremonia de Salas?

Sobre la posible asistencia de Luis Miguel, Michelle dijo: "No les puedo decir nada. Yo creo que para mí es importante que mi familia estuviera. Pero todos tenemos compromisos de trabajo, tenemos cosas. Mi familia siempre está en mi corazón y alma. Muchas veces no podemos estar presentes físicamente, pero lo importante es tener el apoyo y el cariño, aunque sea a distancia". Por su parte, elogió a Paloma Cuevas y mencionó que la conocía desde antes. Además, expresó su felicidad ante la idea de que la diseñadora de modas organice su despedida de soltera.

"Qué me la organice ella", dijo.

Por último, la modelo dejó entrever que podría asistir a los conciertos de Luis Miguel que próximamente se llevarán a cabo en México.

Con información del canal de Youtube de Berenice Ortiz.

Lee también: ExGaribaldis regresan a los escenarios sin Sergio Mayer y con nuevo nombre