¿Por qué los exintegrantes de Garibaldi se distanciaron de Sergio Mayer?

Los exintegrantes Garibaldi han anunciado un segundo aire en su carrera musical, ahora bajo el nombre de GB5; sin embargo, el público notó la ausencia de uno de los miembros principales, Sergio Mayer y aunque los músicos señalaron que no existe ningún pleito con el actor, admitieron que sí hubo un distanciamiento.

Durante una reciente entrevista que ofrecieron al programa "De primera mano", Charly López y Katia Llanos revelaron cuáles fueron los motivos por los que el finalista de “La casa de los famosos México” no fue invitado a formar parte del proyecto.

Todo empezó en 2020, cuando Ari Borovoy contactó a los exGaribaldis para reunirse y formar parte de uno de los conciertos del famoso 90s Pop Tour, pero Mayer, al tener la licencia del nombre, fue quien respondió a esta invitación: “Él al tener buena relación con Televisa le dieron la licencia del nombre, al principio no lo sabíamos. Estábamos muy emocionados por el hecho de reunirnos, nos dijeron: ‘a ver cómo responde el público’ y respondió muy bien”, dijeron.





Exintegrantes de Garinaldi forman GB5. Foto: Armando Pereda.

Tras esta primera presentación, Mayer decidió asumir el liderato del grupo, algo que dejó inconformes al resto de los integrantes quienes, aseguran, no comparten ni la manera de trabajar ni la manera de pensar del llamado "Tata".

“No comulgamos con la manera de pensar de Sergio Mayer, lo digo literal. No peleamos, ni queremos pelear el nombre, ni lo necesitamos, somos los Garibaldis originales. Nosotros hacemos esto con el amor al público que nos siguen pidiendo; queremos darle un refresh, algo nuevo. ”, agregó Charly.

El también empresario, aseguró estar tranquilo pues mientras Sergio está ocupado con sus compromisos con el "Team infierno", ellos se concentrarán en sus proyectos como GB5, que incluyen un nuevo show en la Arena Ciudad de México a finales del mes, así como una gira a otros países.

Mayer hablaba sobre el reencuentro de los Garibaldi en su estancia dentro de "La casa de los famosos"

Hace algunas semanas, cuando Sergio Mayer todavía se encontraba dentro de “La casa de los famosos”, habló acerca del reencuentro de su antiguo grupo musical y expresaba su entusiasmo por poder trabajar juntos.

El expolítico dejó entrever que, a pesar de que podría ser su última oportunidad de pisar los escenarios, ya existían algunos problemas de ego: “Es nuestro último jalón, todavía físicamente podemos hacerlo y vernos decentes en el escenario. Víctor (Noriega) bajó de pesó, Charly está mamadísimo, las chavas se ven hermosas, pero empieza el pedo de los egos”.

Además mostró su interés por llevar las riendas del grupo, ya que, según él, tiene experiencia en el ámbito del entretenimiento: “Aunque sea un grupo, debe haber alguien que se encargue de las cosas, les digo: ‘háganlo’, ok lo hago yo y (me dicen) ‘¿tú por qué?, yo porque lo sé hacer y a eso me dedico”", expresó.

