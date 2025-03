Cuando el director Ryan Coogler comenzó a planear Sinners (Pecadores) tuvo en mente a Michael B. Jordan, a quien ya conocía de películas anteriores. Sabía que era el quien podía interpretar a unos gemelos y dar los rangos que necesitaba.

“Ryan siempre ha sabido ver en mí lo que incluso yo a veces no veo”, explica el actor de filmes como Creed y Black Panther. “Cuando me presentó la historia, supe que era una oportunidad única y un desafío que no podía dejar pasar”.

En su visita a México para presentar el filme, Coogler subraya la capacidad de Jordan para detectar matices en la interpretación y dar profundidad a cada escena.

Lee también: Al borde del llanto, Ángela Aguilar recibe premio y habla de las críticas: "este año casi me rompe"

“Michael tiene una habilidad increíble para sacar lo mejor de cada personaje y elevar la historia con su presencia”.

La película de terror, que estrena el 17 de abril, se ubica en los años 30 y se basa en la vida de unos gemelos que vuelven a su pueblo en un intento de empezar de nuevo, pero al llegar se enfrentarán a unos vampiros que los pondrán a prueba.

Jordan comparte créditos con Hailee Steinfeld, Miles Caton y Wunmi Mosaku, con algunos de los cuales presentará hoy a los fans esta historia en un evento en la Ciudad de México.

La historia está influenciada por la música blues, género a través del cual el director procesó la pérdida de un amigo cercano. La canción “¿Cuándo y dónde?”, de Howlin’ Wolf, sirvió como detonante de película, que gira en torno a la memoria, la identidad y el duelo.

“Ryan siempre ha sido un apasionado del blues. Su conexión con esta música es profunda porque representa recuerdos, emociones y un sentido de identidad. Todo esto influyó en la creación de Sinners”, dice Michael B. Jordan, de 38 años.

Lee también: No pagó, Eugenio Derbez afirma que los boletos fueron cortesía de Shakira

Coogler filmó en 70 mm e IMAX, esto, señala, para que la película ofrezca una experiencia visual inmersiva que busca redefinir la forma en la que el público se sumerge en una historia.

Mientras que la mayoría de las películas se filman en formatos digitales o en 35 mm, el 70 mm ofrece una resolución significativamente mayor, con un rango dinámico de colores y detalles que se traducen en imágenes más ricas y envolventes.

En el caso de IMAX, el formato amplía la relación de aspecto y permite capturar más información en cada cuadro, brindando al público una experiencia cinematográfica inmersiva.