Eugenio Derbez aclara que no invirtió una cuantiosa cantidad de dinero por acudir al concierto de Shakira, con su esposa y su hija, como se ha especulado en los últimos días, pues afirma que fue la "Loba" quien lo invitó especialmente, por lo que los boletos corrieron por la cuenta de la barranquillera, la cual se mostró gustosa de contar con la presencia del actor y su familia.

El comediante no deja de estar envuelto en la polémica; primero se le señaló por tener tiempo de viajar a México a ver a Shakira y no tenerlo para asistir al bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo y, posteriormente, fue criticado por el presunto monto que habría pagado para acudir al "Las mujeres ya no lloran World Tour".

No era ningún secreto que, para obtener los mejores asientos para el concierto de Shakira, los fans de la cantante invirtieron sus ahorros, pues hubo boletos que fluctuaban entre los 40 mil pesos.

Los boletos con precios más altos incluían paquetes y, entre ellos, había uno que incluía el conocido "meet and greet", el cual consistía en interactuar con la cantante de "Pies descalzos, sueños blancos" y tomarse una fotografía con ella.

Fue por eso que Derbez sorprendió, cuando compartió una serie de fotografías y un video del encuentro que tanto él, como Alessandra Rosaldo, su esposa, y su hija, la pequeña Aitiana, tuvieron con Shak.

En el video se puede ver la buena amistad que existe entre ambos, pues a pesar de tener años sin verse, como él cuantifica en el clip, el cariño sigue intacto.

Muchas personas aplaudieron que Shakira demostrara admiración por el actor, a tal grado que, luego de tomarse una fortografía los tres juntos, la baranquillera pidió ser reratada sólo con Derbez.

Aunque también hubo quienes enfocaron toda su atención a la posible cantidad de dinero que Eugenio habría invertido en disfrutar del show, ya que, si asitió él con dos miembros de su familia y, el boleto que incluía convivir con la cantante tenía un costó de 40 mil pesos, probablemente, habría gastado 120 mil.

Las criticas acerca de la forma tan derrochadora que los famosos tiene para gastar su dinero no se hizo esperar, sin embargo, en la primera provocación, el actor aclaró lo ocurrido.

Las cámaras de "El gordo y la flaca" captaron a Derbez en su arribo a Los Ángeles, California, ciudad donde la reside actualmente, ahí se le cuestionó acerca de lso boletos, el show y su cercanía a Shakira, fue entonces que aclaró que, en realidad, asistió al espectáculo porque había recibido una invitación personal por parte de la colombiana; se trataron de tres boletos de cortesía.

"Ella me invitó al concierto, fue invitación directo de ella, así que... afortunadamente, no pagué", dijo entre risas, consiente del precio tan alto que tenían los boletos.

