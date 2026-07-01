Después del silbatazo final que confirmó la victoria de México sobre Ecuador, el Monumento a la Revolución cambió el nerviosismo por una auténtica celebración. Miles de aficionados se quedaron en la explanada para cantar, bailar y festejar al ritmo de Mi Banda el Mexicano de Germán Román, encargada de cerrar la jornada mundialista.

La agrupación arrancó su presentación con “Orgullosa María”, tema que bastó para que los asistentes dejaran de mirar las pantallas y comenzaran a bailar entre banderas, espuma y el sonido incesante de las vuvuzelas.

La euforia se apoderó del lugar. Algunos aficionados brindaban con cerveza, otros ondeaban la bandera mexicana y muchos ya hablaban del sueño de ver a la Selección conquistar su primera Copa del Mundo.

Lee también Triciclo Circus Band prende la fiesta mundialista en el Monumento a la Revolución

Los momentos más emotivos llegaron con “Dónde estarás”, canción que hizo aflorar los sentimientos entre los asistentes. Con las playeras verdes puestas, varios levantaron sus vasos, termos y bufandas mientras coreaban cada estrofa entre abrazos y lágrimas de emoción.

Conforme avanzaba el concierto, la explanada comenzó a llenarse aún más. Mientras unos permanecían frente al escenario, otros emprendían el camino hacia el Ángel de la Independencia para continuar los festejos por las principales avenidas de la capital.

[Publicidad]

El ambiente alcanzó su punto más alto con “Qué sabrosa está”, cuando decenas de personas improvisaron pistas de baile sobre la avenida de la República. Entre gritos, espuma y hasta algunas maromas, los aficionados celebraron una noche que quedará marcada por el triunfo del combinado nacional.

El cierre llegó con “Ramito de Violetas”, interpretada al unísono por miles de voces que, con la mirada puesta en el cielo y la bandera en alto, renovaron la ilusión de ver a México levantar por primera vez la Copa del Mundo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.