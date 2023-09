México Siglo XXI 2023: Alfonso Cuarón está a favor de regular la inteligencia artificial

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se pronunció a favor de la regulación de la inteligencia artificial, tecnología con la que actualmente se puede desde crear o replicar rostros y voces, hasta escribir guiones y canciones.

En el marco del encuentro “México Siglo XXI”, realizado este viernes en el Auditorio Nacional, el director de películas como “Roma” (por la que ganó el Oscar en 2019 por Director, Fotógrafo y Película de habla no inglesa) admitió que él mismo ha trabajado con la IA pero así como es una gran herramienta puede ser riesgosa.

"La inteligencia artificial se ha utilizado ya desde hace un tiempo, en mis proyectos yo la he usado, se aplica de diversas formas que simplifica labores, pero es una tecnología que se puede aplicar para cuestiones que pueden ser preocupantes porque pueden crear soluciones”, señaló.

“(Las IA) carecen de un contenido emocional y a final de cuentas humanista. Sí creo que es una gran herramienta, me guste o no, existe, y como todo lo que es conocimiento una vez que existe no puede dejar de existir. (El tema) es más bien cómo regular la inteligencia artificial, la huelga en Hollywood aboga por ello, nosotros detuvimos un proyecto con inteligencia artificial hasta que esto se regule", compartió.

Como parte de su charla en el evento anual organizado desde 2002 por Fundación Telmex, al que se dieron cita alrededor de diez mil becarios de diferentes universidades del país, Cuarón destacó la importancia de crear una comunidad, en su caso dentro de la industria fílmica, destacando que es primordial generar redes de apoyo entre las nuevas generaciones.

"Algo que ha salvado al cine mexicano es la gran comunidad del cine en este país, que es única en el mundo; en el mundo es muy competitiva, en este país somos afortunados porque la comunidad del cine en México se protege entre todos, y juntos han creado formas, es una solución que sale de una comunidad", dijo.

En ese marco, Cuarón destacó el potencial del talento nacional, luego de ser cuestionado sobre cómo ingresar a una industria como Hollywood siendo mexicano, recalcando por ejemplo la época de oro del cine Mexicano y su aceptación en México y el extranjero.

"Si hay una aceptación tiene que ver con esa identidad, por mis raíces, el cine que yo pude ofrecer es distinto a lo que hacen ahí (en Hollywood). no hay que ver la mexicanidad como un obstáculo, sino como una virtud".

