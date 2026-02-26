Los Ángeles.— Metallica anunció este miércoles el Life Burns Faster, su primera residencia en la Sphere de Las Vegas, Nevada, que comenzará el 1 de octubre, informó la banda a través de sus redes sociales.

La residencia constará de ocho fechas: 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026.

Los boletos se ofrecerán en dos modalidades: paquetes para dos noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato No repeat weekend, en el que cada concierto contará con un espectáculo distinto; y entradas en una sola noche.

"La residencia de la banda en Sphere ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión", apunta el comunicado distribuido por Live Nation.

La banda ya ha puesto en práctica el concepto de No repeat weekend, al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.

Con su gira M72, iniciada en 2023 y que concluirá en julio de este año, Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha ofrecido dos conciertos por ciudad, con repertorios completamente diferentes en cada fecha.

Lars Ulrich, cofundador y baterista de Metallica, aseguró que el concierto inaugural del recinto de Las Vegas en 2023 liderado por U2 fue una gran inspiración para hacer el espectáculo.

"A 12 segundos de la noche inaugural de Sphere con U2 en 2023, pensé: '¡Tenemos que hacerlo!’”, dijo.