Faltan tan sólo unos días para que Metallica llegue a tierras aztecas para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira "M72 World Tour".

La banda inició con este tour en abril del 2023 en Ámsterdam, y tras más de un año de recorrer el mundo, cerrarán con broche de oro en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

El concepto de esta gira, según explicó la propia agrupación de metal en varias entrevistas, está pensado para dar, al menos, dos conciertos en cada ciudad que visitan, esto con la finalidad de que sus fans vivan la experiencia de estar en un show único y con un setlist completamente diferente al anterior.

En el caso de nuestro país, los intérpretes de "Enter Sadman" tienen programadas cuatro fechas, que iniciarán este viernes 20 de septiembre y se extenderán a los días 22, 27 y 29 de este mismo mes; por lo que te contamos todos los detalles para que puedas disfrutarlas.

¿Qué esperar del show?

Si bien el espectáculo será diferente para todos los asistentes, otro punto importante es el escenario, y es que está diseñado para ofrecer una experiencia 360. De inicio, es de forma circular y estará ubicado al centro del estadio; lo que permite que el público pueda ver el show desde cualquier ángulo y así sentir que están más cerca de la banda.

Por si fuera poco, a lo largo de la gira, las bandas teloneras han cambiado. Desde Pantera, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills son algunas de las que están anunciadas, dependiendo de la ciudad en la que se presentan.

Posibles setlist

Cabe aclarar que para este tour, Metallica ha decidido interpretar dos setlist diferentes, cada uno de hasta 16 canciones; sin embargo estás son algunas canciones que se han mantenido hasta ahorita y que podrían interpretar en sus cuatro conciertos en la CDMX.

Opción A

"Whiplash"

"For Whom the Bell Tolls"

"Ride the Lightning"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"Wherever I May Roam"

"The Unforgiven"

"One"

"Enter Sandman"

"Lux Æterna"

"Screaming Suicide"

"Inamorata"

"It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)"

"The Ecstasy of Gold"

"The Call of Ktulu"

"Fight Fire With Fire"

"Moth Into Flame"





Opción B

"Creeping Death"

"Harvester of Sorrow"

"Leper Messiah"

"Orion" (dedicada al fallecido bajista Cliff Burton)

"Nothing Else Matters"

"Sad but True"

"Blackened"

"Fuel"

"Seek & Destroy"

"Master of Puppets"

"72 Seasons"

"If Darkness Had a Son"

"Shadows Follow"

"It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)"

"The Ecstasy of Gold"

"The Day That Never Comes",

"Fuel"

"Seek & Destroy"

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

La mejor y más rápida forma de llegar a los principales accesos del Estadio GNP es a través de las estaciones Ciudad deportiva y Velódromo de la Línea 9 del metro (color café); sin embargo no son los únicos caminos.así como la estación Goma del metrobús.

Otra opción, es utilizar el metrobús y descender en la estación Goma, desde dónde tendrán que caminar alrededor de 15 minutos; o bien de la estación Iztacalco, aquí tendrán que caminar sobre la calle de Resina hasta el Eje 3 Sur Añil.

¿Qué puedes ingresar y qué no?

Al igual que en la mayoría de eventos de este tipo, hay algunas medidas de seguridad, sobre todo en los objetos que están permitidos que debes tomar en cuenta:

Sí ingresan

- Bolsas de mano pequeñas

- Lentes

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (en paquete cerrado)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser

- Brazaletes de la amistad ilimitados

No ingresan

- Mochilas, tote bags grandes o cangureras.

- Pancartas ni posters.

- Cámaras profesionales o equipo de video.

- Accesorios para cámara.

- Accesorios o prendas que obstruyan la vista.

- Cigarros, cajetillas o vapes.

- Comida o bebidas.

- Paraguas

