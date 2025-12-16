Más Información

A días de celebrar 30 años de trayectoria, prepara un concierto que marcará un reencuentro entre sus integrantes y los fans, aunque sin la participación de Poncho Barbosa, uno de los miembros originales del grupo.

En 2021, Barbosa anunció su salida de la banda y aunque muchos fueron los rumores, fue su pareja, la también cantante Melissa (de JNS) quien reveló que la decisión se debió a problemas de agenda y compromisos laborales.

Aunque los seguidores podrían esperar un reencuentro de la alineación, Héctor Ugarte fue claro al señalar que su compañero regresará a la banda, aunque tampoco se cierran a la idea.

“No hay ningún plan de que él regrese a Mercurio, pero si él quiere, las puertas están abiertas”, aclaró.

Un claro ejemplo es la participación especial que Poncho hizo, meses atrás, en una presentación del 90s Pop Tour, cuando subió al escenario para cantar junto a Alex Sirvent.

“Esa energía que se siente cuando está el equipo completo es muy grata. Poncho es alguien a quien queremos mucho, pero fue una presentación que se dio en su momento”, agregó Ugarte.

Mercurio arma una fiesta en el escenario

Más allá de esta ausencia, la banda adelantó que festejarán sus tres décadas de vida con una auténtica fiesta en el escenario que contará con invitados especiales y colaboraciones inéditas.

Una de las más destacadas será la participación de Motel, quienes, por primera vez, interpretarán temas del grupo.

“Es la primera vez que (Motel) canta algo de Mercurio. Va a ser una gran sorpresa”, señaló Sirvent.

Otro de los invitados confirmados es Ari Borovoy, con quien Mercurio compartirá escenario fuera del 90s Pop Tour.

El show se realizará el próximo viernes 19 de diciembre en el centro de espectáculos La Maraka,

