Cada fin de semana, “A quién le importa”, de Alaska y Dinarama, se vuelve un grito por el derecho a ser diferente en el Teatro Aldama. Ahí, las reinas de Mentidrags han hecho del musical un espacio donde la comunidad LGBT+ puede expresarse con libertad.

Fer Soberanes, Yurem, Regina Voce, Leexa Fox, Alejandra Bogue y Carlos Fonseca sostienen la puesta entre pelucas, maquillaje, tacones y canciones ochenteras, pero también desde el escenario como un lugar seguro para la diversidad.

Futbol, deseo y masculinidad se cruzan cuando Mario, un periodista deportivo que acaba de vivir una ruptura amorosa, conoce a Alex, una joven promesa del futbol que acaba de marcar el gol más importante de su carrera.

Para Soberanes, quien comenzó su carrera en proyectos familiares de Disney Jr., el teatro le permite vivir una parte de sí que antes, durante su paso por la televisión, debía cuidar.

“Aquí sí tuve la posibilidad de explorar este lado de mi vida, que yo tenía tanto miedo de experimentar, y darme cuenta de que a nadie le importa si eres gay”, comenta.

Fer Soberanes tarda una hora en caracterizarse como Daniela.

El teatro mexicano ha dado espacio a la diversidad sexual antes que otras disciplinas. Desde Los chicos de la banda, dirigida por Nancy Cárdenas en los 70, hasta montajes como La jaula de las locas, Rent o Priscilla, reina del desierto, la escena ha permitido ver personajes, cuerpos e identidades que durante años fueron censurados o empujados al silencio.

En esa línea entra Mentidrags. Para parte del elenco, ahí pueden cantar, exagerar, reír y decir lo que en la vida cotidiana les cuesta trabajo.

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Lupita le brinda la oportunidad a Leexa Fox de probarse como actor.

La actriz Alejandra Bogue, con más de cuatro décadas de trayectoria, conoce esas resistencias. Asegura que muchas veces le cerraron puertas por ser una mujer trans. Por eso celebra que exista un musical donde la diversidad pueda convivir también con públicos familiares.

Un forense se reencuentra en la morgue con alguien que marcó su pasado. Entre olores, recuerdos y una autopsia pendiente, vuelve a una historia de su vida que no terminó de cerrar.

“A mí me ha venido a ver toda mi familia, comadres, primos, sobrinos, nietos y se van con una gran sonrisa. Lo último que les pasa por la cabeza es que vienen a ver un espectáculo de travestis; eso ha quedado atrás”, expresa.

Daniel y Michel tienen casa, amigos y una relación casi perfecta, pero no el mismo deseo de casarse; un hecho inesperado pone a prueba su idea del amor, el compromiso y la familia.

Mentiras, el musical nació en 2009, creado por José Manuel López Velarde, y pronto fue abrazado por la comunidad LGBT+. Para Regina Voce, integrante de Mentidrags, era natural que ese universo tuviera una versión drag.

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“No nació para la comunidad, pero sí fue creada por alguien de la comunidad. Nació de una mente muy abierta”, dice Regina, quien ha participado en Queen of the Universe, Drag Race México y Cirque du Soleil.

Regina Voce ha sido Yuri desde 2020, cuando estrenó Mentidrags.

Para Leexa Fox, la obra también ayuda a sacar el drag del nicho y llevarlo al teatro comercial, con intérpretes que cantan, bailan y actúan.

“Me da gusto que muchas personas, incluso heterosexuales, ahora sean fans del drag y se den cuenta de que no solamente es vestirse de mujer”, señala.

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Mentiras y Mentidrags cruzan sus universos en una función especial con canciones de los 80, drag y mucho despecho, donde cuatro mujeres pelean por el amor del mismo hombre.

Yurem y Carlos Fonseca no pertenecen a la comunidad, pero descubren que el trabajo no se reduce a usar tacones, maquillaje o vestido. Implica revisar prejuicios.

“Vengo de una familia conservadora, mi mamá todavía no quiere verme en drag. Yo me uno con orgullo”, dice Fonseca.

Futbol, deseo y masculinidad se cruzan cuando Mario, un periodista deportivo que acaba de vivir una ruptura amorosa, conoce a Alex, una joven promesa del futbol que acaba de marcar el gol más importante de su carrera.

Ciudad de México 25 junio 2026 fotos con el elenco de Mentidrags para especial Pride , en el Teatro Aldama . Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

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