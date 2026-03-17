Megan Fox de nuevo da de qué hablar con sus más recientes fotos compartidas en Instagram, hace unos días regresó a esta red social, donde cuenta con más de 23 millones de seguidores, y lo hizo con sensuales instantáneas en lencería que sus fans agradecieron con elogios al por mayor.

Esta vez no se quedó atrás y posó sexy ante la cámara; la Megan que está por cumplir 40 años el próximo mes de mayo luce impactante, aunque muy distinta a la que engalanó las portadas de revistas a inicios de su carrera,por ejemplo, cuando protagonizó "Transformers" en 2007.

Lee también: Megan Fox regresa con candentes fotos en lencería; su ex no se resiste y queda al descubierto

Megan Fox en "Transformers", en 2007. Foto: IMDB

Antes de ser famosa, trabajó como modelo y participó en concursos de belleza desde muy joven; su atractivo y presencia siempre han sido tema de conversación entre el público; ella ha hablado en varias ocasiones y abiertamente sobre su lucha con la dismorfia corporal, como cuando lo hizo en "Sports Illustrated Swimsuit" en mayo de 2023.

La actriz confesó entonces que nunca se veía a sí misma como la veían los demás.

"Nunca ha habido un momento en mi vida en el que haya amado mi cuerpo, nunca jamás".

Fox reveló que esta obsesión por su apariencia comenzó desde que era una niña, aseguró que, incluso a una edad muy temprana tenía una conciencia excesiva de su cuerpo y una idea fija de cómo "debería" lucir.

La actriz Megan Fox en 2014 y en 2026 respectivamente. Fotos: ARCHIVO EL UNIVERSAL/Instagram meganfox

En una charla con la revista "GQ Style" en 2021, mencionó que tenía "muchas inseguridades profundas", señaló que la gente suele asumir que alguien con su apariencia debe tener una gran confianza, cuando en realidad es lo opuesto.

Fox describió su relación con su imagen como un "viaje interminable" para aprender a amarse a sí misma; ha reconocido que la dismorfia es algo con lo que sigue lidiando a diario.

La actriz Megan Fox en 2014 y en 2026 respectivamente. Fotos: ARCHIVO EL UNIVERSAL/Instagram meganfox

Megan Fox tiene ascendencia irlandesa, francesa y nativa americana, lo que ha influido en sus rasgos distintivos.

Actualmente, en sus redes sociales no expone su faceta como madre; tiene tres hijos con su exesposo, el actor Brian Austin Green; la pareja se separó definitivamente en mayo de 2020 tras 10 años de matrimonio.

La actriz Megan Fox en 2017 y en 2026 respectivamente. Fotos: ARCHIVO EL UNIVERSAL/Instagram meganfox

Tras esta separación, Megan dio mucho de qué hablar por su romance con el músico Machine Gun Kelly, la cual ha sido calificada como "tóxica" y errática por medios y seguidores debido a diversos incidentes; con él tiene una hija llamada Saga Blade Fox-Baker, nacida en marzo de 2025.

Lee también: Megan Fox y Machine Gun Kelly cierran su etapa como pareja; continúan unidos por su familia

La actriz Megan Fox en 2014 y en 2026 respectivamente. Fotos: ARCHIVO EL UNIVERSAL/Instagram meganfox

rad