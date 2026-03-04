Megan Fox regresó a las redes sociales con una serie de candentes fotos que colocaron su nombre entre lo más buscado, la actriz de 39 años había estado ausente desde 2024, sin embargo, regresó con un mensaje muy claro: "todo es mas hermoso porque estamos condenados".

Megan puso de cabeza las redes, en Instagram, donde suma casi 22 millones de seguidores, el rapero y productor Machine Gun Kelly, su ex y padre de su hija, no pudo resistirse y comentó las fotografías en la que posa con diminuta lencería y tacones, desatando la versión entre algunos, de un posible regreso con Megan.

"Me alegra tener tu número de teléfono", se lee en el mensaje del rapero.

La actriz estadounidense dio a luz a su primera hija con el rapero y productor hace casi un año, poco antes de esto, la pareja, que llevaba tiempo juntos entre altas y bajas, anunció el fin de su relación.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (Colson Baker) comenzaron su romance en mayo de 2020, tras conocerse en el rodaje de la película “Midnight in the Switchgrass”.

En 2020 ambos hicieron pública su relación después de que la actriz de "Transformers" apareciera en un video musical de Kelly, sin embargo, la relación estuvo marcada por rupturas y reconciliaciones públicas; a lo largo de 2023 surgieron reportes de separación, terapia de pareja y crisis constantes.

Para 2024 diversos medios internacionales señalaron que ya no estaban juntos de manera definitiva, aunque mantuvieron una relación intermitente durante meses.

Fox anunció su embarazo poco después de sufrir un aborto: "Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo", apuntó en su cuenta de Instagram, en referencia a esa pérdida.

La actriz de Tennessee tiene otros tres hijos, Noah, Bodhi y Journey, fruto de la relación con su exmarido, la estrella de la popular serie "Beverly Hills, 90210", Brian Austin Green.

Por su parte, Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, de 35 años, también tiene una hija, Casie, con su expareja Emma Cannon.

