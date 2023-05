Maya Nazor rompe el silencio; revela lo que sintió cuando Santa Fe Klan dedicó "Mar y Tierra" a Karely Ruiz

Maya Nazor, la expareja del rapero Santa Fe Klan, revivió la polémica en la que el famoso se vio involucrado recientemente, pues durante una presentación en Monterrey, el cantante protagonizó una tremenda escena de besos con Karely Ruiz y hasta le dedicó “Mar y Tierra”, un tema que inicialmente compuso para Luca, el hijo que tiene en común con Nazor.

La inesperada interacción de la influencer y Ángel Quezada, nombre real del intérprete, generó reacciones, tanto en las 70 mil personas que acudieron al evento como en las redes sociales, sin embargo, la respuesta más esperada era la de Maya.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se besaron durante el concierto del rapero en Monterrey.

Nazor habla sobre lo que siente por Santa Fe

Resulta que Nazor habló para el podcast “Está bien estar mal”, conducido po Amy Rey.

La tiktokera conversó sobre algunos aspectos de su vida: como el proceso por el que pasó para llegar a ser una influencer, su etapa de madre y por supuesto detalles de su relación amorosa con Klan, incluso aclaró lo que actualmente siente por él.

Recordemos que tras la controversia de Quezada, se le ha involucrado sentimentalmente con Ruiz. Ante esto, Maya aseguró que lo único que siente hacia el papá de su hijo es respeto.

“La verdad, siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida. Luca siempre va a tener a su mami y a su papi”, compartió.

La joven de 24 años también fue cuestionada acerca de lo que pensó al ver el video de las celebridades.

Si bien Nazor explicó que tampoco sintió nada, lo cierto es que titubeó un poco: “Pues nada, como que sí, no sé, yo no me dí cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans…me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, agarre el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar y pues nada más lo vi y ni modo”, dijo.

Agregó que no tenía nada que opinar porque cada quien tenía su vida.

Por su parte, compartió que no le interesaron las críticas que recibió por dejar de seguir a la modelo porque lo único que le importa es tener un círculo de personas que “vibren bonito”.

La youtuber recibió burlas por su aspecto, pero asegura que no le afectó. Foto: Instagram nazormaya.

El actual estado sentimental de Nazor

Asimismo, Maya dijo que se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida.

“Quiero tener mi tiempo para mí, pero me siento bien. Enamorada de mi bebé. Me siento completa, nunca me había sentido mejor” y externó que desde que fue mamá se admira más.

“Si en algún momento llega el amor, no estaría mal tampoco”, concluyó.

