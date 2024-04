“MasterChef Celebrity”: Rey Grupero le declara su amor a Laura Bozzo

El carácter explosivo de Laura Bozzo sigue siendo uno de los ingredientes de la durante la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity”; y aunque esta característica de la peruana le seguirá trayendo problemas con sus compañeros y hasta con los propios chefs; también la ayudarán en el amor.

De acuerdo con un adelanto del capítulo de esta noche, la conductora recibirá una propuesta amorosa de nada más y nada menos que el Rey Grupero, por lo menos de broma.

“Te amo mi amor, tú vas a ser mi esposa” le grita el influencer a la polémica famosa, como una manera de limar asperezas, pero ésta lo rechaza: “Pero ni pende…a”, responde la participante.





Bozzo también recibe el regaño del chef Adrián Herrera por un platillo que, al parecer, le sale muy mal: “¿qué es esto? Esto es una grosería espantosa”, dice el crítico.

Por su parte, Ferka también mostrará su lado explosivo al arremeter contra los tres jueces por las críticas que recibe:: “¿quién lo entiende? Luego yo tengo ese tema con usted de que no tiene sal y ahora sí tiene demasiada sal”, dice

Herrera le advierte que tiene que aprender a controlar la sal y expresa su desesperación por los concursantes: “los voy a mandar por esa puerta a su casa para que no vuelvan jamás”.

La anfitriona del programa “Que pase Laura” también protagonizó otra escena polémica cuando Raúl Sandoval la quería abrazar.

“Tú no me hables, porque a éste ya no lo quiero ver en mi vida; no me toques”, se muestra furiosa en este clip.

