"Cocino de la chingada", admite Mario Sandoval tras salir de "MasterChef Celebrity"

Cocinar en televisión parecía una tarea fácil y una aventura profesional interesante, sin embargo el productor y cantante Mario Sandoval se enfrentó con la impotencia de ser el primer eliminado de la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity”, a pesar de toda la emoción que tenía.

El cast de este programa se reunió para ver el primer episodio en donde el también compositor se burló de sí mismo y admitió su derrota junto a sus colegas, a quienes les echó ánimos para seguir adelante en la carrera hacia el millón de pesos.

“Cocino de la chingada”, expresó Sandoval durante la fiesta de la producción de Azteca, mientras que la chef Zahie Téllez le respondió: “no tiene buen sazón, que bueno que te dedicas a la cantada y no a la cocina”.

Él tomó con buen humor todos los comentarios e incluso dijo que ganó el hecho de conocer nuevos amigos como a Ferka Quiroz, a quien le expresó lo siguiente: “decían que eras mala, pero eres un amor de persona, te voy a extrañar mucho”.

“¿Por tu culpa me sacaron, verdad?”, le preguntó Mario al comediante Paco de Miguel, quien jugando le mencionó: “sí, yo creo que sí porque yo me acosté con el productor y le dije: ´sácalo’.

Una carne en su jugo le dio su pase de salida

El reto de eliminación del primer episodio era realizar en 60 minutos un platillo tradicional de la cocina mexicana, el que quisieran, así que el músico decidió optar por una carne en su jugo, de su tierra: Guadalajara.

Sin embargo falló, pues Zahie le dijo que tenía los siguientes errores: “carne seca, acidez extraña y amargor”, además de que no dio limones a los jueces.

“No estaba preparado para pensar que hoy iba a salir. Muy contento, cocinar en equipo, salir, hacer reto de campo que no pensé que me pudiera tocar; me trae estas ganas de querer hacer algo nuevo”.

A pesar de todo, dijo que a él le encantó lo que hizo: “no había comido, se me había antojado muchísimo, yo no soy chef, soy músico, ellos tienen sus razones”.

En este primer programa tuvieron que hacer trabajo en equipo y darle de comer a trabajadores de la construcción, por lo que también tuvieron que mostrar su emoción por la adrenalina, ya que cocinaron en la parte de arriba de un edificio de bastantes pisos, además de subir por un malacate, es decir: un equipo para subir de manera vertical de manera segura.

