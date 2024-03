Ferka agradece que en “MasterChef Celebrity” no se puede hacer complot, ni nominar

Ferka está acostumbrada a que todos hablen de ella, estar en medio de la polémica y dar comentarios que se conviertan en tendencia en redes sociales, sin embargo, esto poco importará en su nueva aventura culinaria que tendrá en la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity”.

En entrevista con EL UNIVERSAL la exparticipante de “La casa de los famosos México” compartió que le gusta mucho comer, aunque procura llevar un régimen alimenticio, y para ella es una fortuna que la dinámica de este programa de Azteca sea completamente diferente que en el show de encierro de Televisa.

“Yo soy muy rebelde que sí lleva la dieta, pero también la comelona, sé qué se lleva con qué. Es una competencia sana, generosa, lo bueno es que tú vas avanzando con tu sazón, no es que no me nomines comadre, hay que hacer el complot”, compartió con buen humor.

La noche de este domingo que se estrene el programa, a las 20:00 horas por Azteca Uno, se revelará el monto que se le dará al ganador, que tentativamente será de un millón de pesos, si es que la también actriz se lleva el premio, dijo que todo será para el futuro de su hijo Leonel.

“Me tengo que llevar ese premio directo al fideicomiso para los estudios de mi hijo”, compartió María Fernanda Quiroz, su nombre completo, quien también busca ser un orgullo para su pequeño y perfeccionar sus habilidades gastronómicas.

Ferka es una de las 20 concursantes de "MasterChef Celebrity". Foto: EL UNIVERSAL / Abril Ángulo

“Quiero aprender, quiero que cuando Leonel sea grande, diga ‘te acuerdas cuando mi mamá me hacía este platillo’ y ‘mamá ¿me haces este plato? Quiero un día ser muy profesional y tener un muy buen sazón, que lo traes, pero hay que practicar. Para saber hay que practicar y tener grandes comilonas en mi casa y hacer muy feliz a mi familia, regalarles este momento de amor que les diga: ‘yo cociné esta comida’, será ‘wow una gran sorpresa, ni cuando les dije que estaba embarazada’”.

Quiroz compartirá escena con Rossana Nájera a quien considera su amiga con quien creció en esta empresa del entretenimiento y compartió novelas, amistades, viajes.

“Nos queremos muchos, me parece una tipaza, tiene un corazón enorme y reencontrármela después de muchos años a mí me hace muy feliz. Rivales somos todos, que gane el mejor y el que mueva más el cucharón”, indicó.

