Ferka y el beso con que recibió a Jorge Losa, tras su salida de "LCDLFM"

Con un fuerte abrazo, un beso y un “te amo” Ferka recibió el español Jorge Losa, después de convertirse en el octavo y penúltimo eliminado de “La casa de los famosos México”, tras 57 días de encierro.

“¡Bienvenido, capitán del cielo”, le dijo Diego de Erice al expulsado durante su llegada a esta gala, mientras que Galilea Montijo complementó: “Gracias por este beso que habíamos estado esperando por semanas”.

Mientras se acoplaba al mundo real, Jorge vio unos videos que fueron proyectados por la producción del reality show, en los que pudo ser testigo de como algunos integrantes del “team infierno” hablaban mal de él, sin embargo, el actor no expresó molestia alguna.

Entre los comentarios más duros, se pudo escuchar a Sofía Rivera Torres decirle que él era una “jícama sin sal”, así como Wendy mencionó que Jorge “no entretiene”, lo que coincidió con la opinión de Emilio, que dijo que no le parecía que Losa fuera una persona interesante.

“Difícil, no podía creer, habían días que eran maravillosos y habían días en los que decía: ‘-¿Hoy qué me va a tocar sentir?, ¿qué va a ser hoy? Sin duda hicieron algo muy bien, una familia, una unión, también el fandom les ayudaba mucho y al final lo que podía hacer era entregar mi alma, mi corazón en cada prueba, porque sabía que si no, me iba a la cazuela", confió el actor.

Y agregó: “Me la pusieron difícil, hasta el día de hoy, todavía se quejaban, venían te pinchaban; traen una experiencia y al final tenías que entrar a ese juego porque si metías el corazón te acababan partiendo en pedazos”.

Los dos conductores le aplaudieron al eliminado su ecuanimidad, su “sangre liviana”, tal como dijo Montijo, quien le preguntó: ¿En qué pensabas cuándo te daban durísimo y tú callado?

Riéndose, Jorge contestó que siempre tuvo inteligencia emocional y que tuvo que sacar todas las herramientas que ha ganado en su vida para poder defenderse.

“Tuve que sacar todas mis cartas y todo lo que lo que me enseñaron, hasta en el centro budista, mi mamá y papá que vinieron de la India y trajeron todos los mantras del mundo, lo puse sobre la mesa y decir: ‘señor dame paciencia", expresó.

Minutos después tuvo un enlace con sus excompañeros con quienes se despidió y pidió que cuidaran a Mariana "Barby" Juárez, quien es la última integrante del team cielo.

“Aquí se ven imágenes potentes, ya consiguieron lo que querían: ya sacaron al ´Albacete´, cabr*nc*et*s, bueno, festejen. Mari (Barby) sólo quiero decirte lo que siempre te dije: Enfócate, mañana es un gran día. Eres una gran campeona, no por nada estás ahí, sea de la forma que sea, siempre creí en ti y sabes quiénes han creído en ti, realmente, cierra los ojos y escucha a tu corazón”, dijo.

Este lunes ya no habrá prueba del líder, en cambio, lo que sí es que se hará la prueba del primer finalista, que como su nombre lo dice se decidirá qué famoso será el primero que llegará a la gran final del reality, que se realizará el próximo 13 de agosto.



