“MasterChef Celebrity”. Inexperiencia de “el Travieso” Arce, hace que sea el octavo eliminado

Empanizar mal un pescado provocó que el boxeador Jorge “El Travieso” Arce fuera el octavo eliminado de la tercera temporada de “MasterChef Celebrity México”, la noche de este domingo.

“Estoy con sentimientos encontrados, por un lado triste porque me voy, pero por otro lado feliz porque de veras realmente yo nunca había cocinado nada”, fueron las primeras palabras del deportista tras ser expulsado de este concurso gastronómico de Azteca.

“Me voy con gran aprendizaje, con una gran lección de vida ya podré hacerles a mis hijos unas hamburguesas, un huevito, algo, feliz, con mucha confianza para cocinar”, agregó.

Al chef Poncho Cadena no le gustó tanto la salsa que él hizo, mientras que la chef Zahie Téllez agregó que el dorado del empanizado no es el óptimo, aunque recalcó que no le pareció un mal plato.

“El Travieso” se defendió diciendo que era la primera vez que hacía un empanizado “no tengo mucha experiencia” y que la próxima vez que se meta a la cocina espera hacerlo mejor.

En el reto de eliminación los artistas tuvieron que hacer una fritura perfecta, con una textura crujiente, “que se disfruta con el paladar y con los oídos”, dijo el Cadena.

“Recuerden que una fritura mal hecha es imposible de arreglar, además el plato tiene que ser complejo”, advirtió Téllez, mientras que Adrián Herrera recordó que hay varios tipos de frituras: tempura, rebozado y empanizado.

Eduardo Capetillo Gaytán fue el primero en salvarse, después fue Mannu Nna, Romina Marcos, Fabiola Campomanes, Lis Vega y finalmente Ivonne Montero.

Platillo con los pecados capitales

El primer reto que se enfrentaron esta noche los participantes fue utilizar los sabores, texturas, olores y colores del plato para expresar lo que significa para los cocineros algún pecado capital que les tocó, de acuerdo a su caja misteriosa.

Por lo que los famosos tuvieron que usar su máxima creatividad para defenderse en la cocina, aunque fue Ana Patricia Rojo quien entregó el mejor platillo: unos hot cakes con tocino y nuggets, que representó a la gula, lo cual hizo que se ganara el pase directo al balcón.

Mónica Dionne, Paco Palencia y Cositas también fueron aplaudidos por sus preparaciones y también se salvaron de ser eliminados.

A continuación siguió el reto de salvación en donde las celebridades tuvieron que materializar la comida para los dioses, por lo que el platillo que entregaron tenía que ver con algo divino.

“Piensen en esas combinaciones, que se sienten como un milagro en la boca, no podrán usar ningún producto de origen vegetal”, dijo la chef Zahie Téllez, antes de quién le dio la bienvenida a la chef invitada: Natalia Delgado.

“La cocina basada en plantas, es una tendencia internacional que hoy van a tener la oportunidad de experimentar, será un gran reto, pero estoy segura que lo van a lograr”, expresó Delgado quien les dio una clase magistral a los concursantes, relacionado a la comida con legumbres.

Tras enseñarles a hacer croquetas de plátano macho rellenas de habas, los participantes fueron al mercado para hacer su preparación y por primera vez en la temporada fueron al huerto.

Cibernético hizo el mejor platillo, según los jueces tras realizar tres quesadillas doradas con aguacate, algo que sorprendió a la hija de Niurka Marcos, pues no creía que el luchador había cocinado tan bien hoy.

