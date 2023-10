Martin Scorsese abraza a su público mexicano

Martin Scorsese llegó puntual y fue breve, pero supo complacer a su público mexicano. En su paso por la alfombra roja para presentar su nueva película “Los asesinos de la luna” en este país, el cineasta estadounidense se mostró seguro y entusiasta.

Un grupo de fans ya lo esperaban en una plaza al norte de la Ciudad de México cuando apareció en la parte alta del lugar, bajo por las escaleras eléctricas escoltado y entró a la alfombra en la que ya había desfilado su equipo creativo, entre ellos el productor Bradley Thomas, Rene Haynes, encargada del casting, y Thomas Nellen del departamento de maquillaje.

“Amo México”, dijo Scorsese mientras apretaba los ojos con un gesto de intensidad que no le dio tiempo de expresar pues lo obligaban a caminar de prisa.

Pero antes de finalizar su recorrido hizo una parada para firmar las películas y libros que algunos de sus fans llevaron con la esperanza de que el también guionista les dejara un recuerdo.

Scorsese ha realizado, durante una carrera de 56 años, más de 80 películas, cuatro de ellas junto al mexicano Rodrigo Prieto, quien durante una entrevista previa con medios mexicanos en la que participó EL UNIVERSAL, definió a Martin como un ser “encantador”.

“Ser encantador es una característica de él (Scorsese) y que creo que la sabe utilizar, es una herramienta, porque sabe envolver a la gente y con eso consigue hacer películas cómo está, de este tamaño, de este costo, sólo alguien como Scorsese sabe convencer a alguien en este caso para invertir en una película con un tema tan serio”, señaló Prieto.





Scorsese junto a Rodrigo Prieto en la presentación de la cinta "Los asesinos de la Luna". Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL





La nueva cinta, original de Apple TV+, que llegará a las salas de cine el 19 de octubre, retrata la matanza en la tribu indígena Osage a través de la historia de amor del ex soldado de guerra Ernest (Leonardo DiCaprio) y Mollie (Lily Gladstone), una mujer nativa que ve a sus seres queridos morir en manos de los colonizadores.

Durante su paso por la alfombra el director de 80 años también reflexionó sobre el conflicto al rededor del uso de Inteligencia Artificial en el cine y la actual huelga de actores de Hollywood que lo ha obligado a promocionar esta producción sin su elenco, que también incluye a Robert De Niro en su décima colaboración.

"Todo lo que está pasando en el cine y con la tecnología es un camino para crear una industria nueva y sí, tal vez habrá barreras con las que tengamos que lidiar, líneas que no deberían ser cruzadas, no hay duda de eso, como la manera en el que el talento debe ser tratado, los estudios deben de comportarse si no bien, al menos de manera justa", expresó.

