Durante los cinco meses de grabaciones de la telenovela Mi rival que se realizaron en San Luis Potosí, Martha Julia decidió evitar viajes de corta estancia a la Ciudad de México y por ello se estableció esa temporada, junto a su hija Isabella, en aquella entidad, todo con el fin de no separarse de ella mientras trabajaba.

“Me la llevé a vivir allá conmigo. Estábamos en un hotel y la metí a una escuela para que tuviera una vida normal y también la inscribí en gimnasia, que tanto le gusta”, compartió.

De manera alterna a las grabaciones, la actriz que interpretó a Georgina, la villana de este melodrama, se dio tiempo de acercarse a su hija y compartir su tiempo con ella.

“Realmente quería tenerla conmigo. No me podía ir a otro lugar y dejarla en la Ciudad de México. Disfrutamos juntas los momentos libres. Abajo del hotel había go karts y me la llevaba; el fin de semana nos íbamos a comer o al cine”, recordó.

Mientras avanzaban las grabaciones, Martha Julia enfrentó además un problema de salud que poco a poco afectó su movilidad.

“Era un malestar en la rodilla que traía desde hace mucho tiempo y de repente fue insoportable. No podía dar el paso y justo al segundo mes de grabación me dijeron que ya me urgía operarme”, contó.

Martha decidió continuar trabajando apoyada por tratamiento para concluir su participación antes de entrar al quirófano.

“El doctor me dio medicamento para aguantar esos meses mientras me operaba. Me asusté mucho, requirió un esfuerzo mayor para aguantar los cinco meses”, señaló.

Mi rival es una producción de Carmen Armendáriz, protagonizada por Sebastián Rulli y Ela Velden, que se transmite por Las Estrellas.