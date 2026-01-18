No es la primera vez que Juan Carlos Colombo interpreta a una pareja de Silvia Mariscal en la ficción. La última vez lo hicieron en la telenovela Teresa (2010), dando vida a los padres de la protagonista, y ahora, en obra La visita del ángel, interpretan a una pareja de ancianos.

“Y siempre ha sido muy fácil en el sentido de que la comunicación no se interrumpe. Fluye naturalmente como esta obra lo ha hecho, porque es una historia de un montón de cosas que no se dicen. La que habla es la nieta, los abuelos no, pero dicen, eso es lo que uno construye con el otro actor”, dijo Colombo.

Algo que Mariscal está disfrutando mucho de esta historia es que el autor, Vicente Leñero, no trata de crear mundos complejos o mágicos, sino que le da al espectador una ventana por la cual se pueda asomar a la normalidad. En este caso, de la vida de esta pareja de ancianos.

“Es decir, si tengo que hacer una sopa la hago, mientras el abuelo está leyendo su periódico, tomándose un café... él no se puede mover mucho pero siguen juntos, es una pareja muy bonita la que refleja Leñero y la que podemos hacer Juan Carlos y yo, porque nos conocemos desde hace mucho”, declaró la actriz.

La visita del ángel permite darle un vistazo a un día de un matrimonio otoñal, apacible y feliz, pero algo enmohecido por la rutina. Reciben la visita de su nieta (Jesusa Ochoa), una joven pícara e hiperactiva que irrumpe como un ventarrón en la paz un tanto de sus abuelos.

“La vejez está llena de pequeños detallitos, ya no pasan cosas extraordinarias, con que pase lo que tiene que pasar está bien, que salir a la esquina sea todo un viaje, que leer el periódico sea interesante todos los días, ese es el verdadero matrimonio, lo que realmente tenemos como riqueza es eso, lo vivido todos los días”, indicó Colombo.

La obra, que se presenta en el Foro Lucerna, también pone ante los ojos del espectador los extremos de la vida, la juventud y la capacidad de asombro en la figura de la nieta, además de lo apacible de quien está al final del camino, a través de los personajes de los ancianos.

“Es un enfrentamiento amoroso de estas dos fases de la vida, por eso mismo es tierno e íntimo. Esta obra es un continúo flujo de amor entre personajes con distintas experiencias de vida, porque unos van de salida y la otra apenas entró, pero es maravilloso”, expresó Mariscal.