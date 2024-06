Mario Bezares explota contra la producción de la serie "¿Quién lo mató?": “les toca pagar las consecuencias”

Mario Bezares y su esposa, Brenda Bezares, expresaron su indignación y frustración ante la serie "¿Quién lo mató?", la cual aborda eventos de la vida de Paco Stanley y varias figuras públicas que convivían con él.

Conocido por su carrera en la televisión mexicana, el conductor fue invitado al programa de Yordi Rosado, donde denunció la falta de consideración y profesionalismo por parte de los productores, quienes, según él, no realizaron ningún tipo de acercamiento o consulta antes de iniciar el proyecto.

"No hubo ninguna pregunta, ni acercamiento. Es una irresponsabilidad tan grande, porque, yo creo que, entonces cualquiera puede armar una película o una serie de tu vida, puede destrozar los años de carrera que tú tengas con el término 'basado en hechos reales' y decir que es ficción", dijo Brenda para el canal de Youtube en donde se transmite el programa de entrevista.

Lee también Critican a Mario Bezares por bailar "El Gallinazo" en "Hoy", programa donde trabaja Paul Stanley

Además, hizo un llamado urgente a legislar sobre este tipo de producciones, enfatizando la necesidad de crear leyes que protejan a las personas de ser representadas sin su consentimiento. "Pienso que hay que legislar al respecto y que deben existir leyes que nos protejan de este tipo de personas y situaciones," afirmó Bezares.

La controversia sobre la serie comenzó el año pasado, cuando surgieron noticias en los medios de que se estaba preparando una producción sobre los últimos momentos de vida de Paco Stanley y los personajes que convivieron con él en la televisión, incluyendo a la pareja.

A pesar de haber hecho solicitudes formales para obtener detalles sobre la trama y cómo sería representado, Mario asegura que no recibió respuesta alguna. "Nos enteramos por los medios, que se iban a hacer una serie respecto a la vida de Paco. Les pedimos que al menos nos hicieran llegar qué es lo que van a hacer y cómo va a estar. No hicieron absolutamente nada, ni una sola respuesta".

Bezares subrayó el impacto negativo que esta falta de comunicación y consentimiento puede tener en su vida personal y profesional. "Ahora lo que toca es pagar las consecuencias de un acto donde me estás vulnerando, donde me estás revictimizando. No quiero que hablen de mí, simplemente quiero que se respete mi privacidad y mi carrera", le dijo al conductor.

Por su parte, Brenda expuso las razones de su enojo y criticó la forma en que la serie mezcla hechos reales con ficción. "Decir que es ficción no te da derecho a inventar cualquier cosa."

Mario Bezares, ofendido con la actuación de Luis Gerardo Méndez

El presentador se mostró especialmente ofendido por la interpretación que Luis Gerardo Méndez hizo de él, ya que, afirmó, no tiene nada que ver con quien es realmente: "Me hacen ver como una especie de mojigato alguien a quien se le subió la fama y que trató mal a Benito, lo cual nunca sucedió", declaró. "Nunca he sido grosero ni he tratado mal a nadie. La serie me presenta como alguien dependiente de otro personaje, lo cual es totalmente falso", agregó

Además de las inexactitudes personales, Bezares criticó la forma en que su personaje fue caricaturizado, con detalles que no corresponden a la realidad: "La actuación de mi personaje está llena de muecas y exageraciones que no corresponden a mi persona real. Ni siquiera se han tomado la molestia de entender quién soy realmente."

Incluso, dejó claro que en la trama, que ya se ha convertido en lo más visto de Prime video, solo se apega en un uno por ciento a la realidad.





El actor de "Nosotros los nobles" interperta al mejor amigo de Paco Stanley. Foto: Instagram

Lee también Mario Bezares explota contra Diego Boneta por serie de Paco Stanley: "¿Estás necesitado?"