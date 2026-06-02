Marina de Tavira no se dá por aludida cuando Camila Sodi, la exesposa de Diego Luna, su actual pareja, le describe como la mejor actriz de la época contemporánea y, aunque agradece el gesto, niega estar dentrode esa categoría.

La actriz protagoniza la obra "Un tren llamado tranvía", dirigido por Diego del Río y, en entrevista, respondió, con mesura, cuando un reportero la cuestionó acerca de qué opinón le merecía todos los halagos que recibe de Sodi.

Fue en noviembre 2025 cuando, Camila habló con "Ventaneando", luego de ver la obra "Antígona González" que de Tavira protagoonizaba y en la que se tocaban temas como la desaparación y la violencia.

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Sodi confesó que se sentía conmovida no sólo para el tema que abordaba, sino porl a histriónica actuación de Mariana, a quien, a su parecer, es una de las actrices m+as talentosas que hay.

"Es una obra intensa, superhermosa, una obra muy emotiva y, lamentablemente, muy veraz, ´Antigona González´, ¿qué te puedo decir?, Marina de Tavira, aparte que, la amo mucho oirque forma parte de mi familia, se me hace la mejor actriz de México".

Sodi dijo que, mientras tenga la oportunidad de apoyar a la actriz en sus proyectos, ella estará presente en ellos, ya que esa es la forma en que una familia unida se hace presente en la vida de los suyos.

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"Verla siempre es un agazajo, me encanta venir a apoyar a la familia", ahondó.

Sin embargo, ahora que Marina ha vuelto al teatro, ahora con la puesta en escena titulada "Un tranvía llamado Deseo", ha sido cuestionada acerca de qué experimentaba de conocer la opinión de Sodi, acerca de su desempeño como actriz.

Fue entonces que aseveró que ella no se siente identificada con el mote de "la mejor actriz", aunque agradeció el gesto.

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"Bueno pues, le agradezco mucho el comentario, pero no es así, en lo absoluto pero, con mucho cariño lo agradezco.

Camila y Diego estuveron casados seis años, del 2007 al 2013 y, a partir de 2019, el actor comenzó una relación con de Tavira.

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