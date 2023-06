Marie Claire Harp y Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, tienen encontronazo durante un programa en vivo

Tremenda discusión tuvo la primera eliminada de “La casa de los famosos México”, Marie Claire Harp, con la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, luego de que la conductora de Bandamax llamara machista al a prometida al polémico influencer regiomontano.

Todo comenzó cuando Marie, a su salida de la casa, tuvo un enlace en vivo con sus excompañeros para saludarlos, en cierto momento de la llamada, Harp se dirigió exclusivamente De Nigris a quien lo incomodó, y aunque aclaró que le tenía cierto aprecio, también le recriminó su forma de tratar a las mujeres.

“Te estamos esperando aquí afuera, espero que ganes porque es tu último proyecto profesional con casi 50 años. Esto no es lo que pasó hace 20 años (con "Big Brtoher), esto es nuevo; es una nueva generación. A las mujeres no se les trata (de forma) tan venenosa, a las mujeres no se les trata como las tratas tú, las mujeres pueden estar encima de ti sí se les da la gana”, le dijo Harp.

Ante estas palabras, Poncho expresó su molestia y fuera del enlace se quejó con sus compañeros diciendo que no se considera un hombre misógino ni machista, y hasta arremetió contra la exparticipante: “Las abejas no le dan explicación a las moscas”, dijo. "Mucha agresión: 'cincuentón, misógino, machista'; son demasiadas. Yo no voy a cambiar mi posición y voy a nominar igual”, agregó.

Tras esto se abrió el debate en el estudio y Marcela, quien se encontraba como parte del panel, agradeció la oportunidad de réplica y, aunque aclaró que no buscaba crear conflictos, defendió al padre de sus hijos.

“Por fortuna las transmisiones 24/7 nos dan la realidad de las cosas, yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino, yo lo único que vi fue que no quiso seguirle la corriente a quien no quería seguirle la corriente y listo”.

Por su parte, la novia de José Manuel Figueroa, ya no quiso hablar del tema, incluso, afirmó que ya lo había dado por muerto, eso sí reconoció la lealtad de Mistral al sacar la casta por su pareja.

“Admiro la valentía y gallardía que tienes al venir a defender a su pareja, es lo correcto, lo tenías que hacer, sin embargo lo que le dije a Poncho fue lo que salió de mi ronco pecho hacia él, lo que sentía él y mi intención no es hacer una campaña para desprestigiarlo, al contrario.

“Yo no quería hablar con él y al momento que se me dio la oportunidad se lo dije en la cara porque dentro de la casa mostró una cara totalmente diferente y lamentablemente me di cuenta al salir”.

Finalmente, dijo que siempre mostrará su admiración y respeto hacia Marcela; pues al igual que ella es toda una dama.

