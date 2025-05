Hace algunos años, Mariazel posó para una reconocida revista dirigida al público masculino. Hoy, la conductora sigue viendo esa experiencia con buenos ojos, ya que, además de ser un proyecto que le permitió explorar una nueva faceta, también la ayudó a resolver algunos problemas económicos.

En una entrevista reciente, Mariazel compartió con naturalidad que no se arrepiente de haber tomado esa decisión para la publicación H. “En su momento no lo pensé dos veces. Hasta dije, ‘a ver cuándo me hablan’”, confesó entre risas.

La conductora reveló que decidió utilizar el dinero de esa sesión fotográfica para saldar algunas deudas. Además, explicó que la revista realizó unas fotografías muy bonitas y que ella misma negoció algunas de las imágenes que finalmente fueron publicadas. “Fue como ‘sí, pero esto no, pero esto sí’”, comentó.

Con el paso de los años, Mariazel ha logrado consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, siempre mostrando una actitud positiva frente a cualquier desafío.

La presentadora, de origen español, ha sido parte de programas como Reto 4 Elementos y también ha participado en el segmento deportivo de TUDN Tu Tribuna, entre otros.

La revista H Para Hombres, en la que Mariazel posó, fue una de las publicaciones más populares de la primera década de los 2000. Con un enfoque en el estilo de vida de las celebridades, se destacó por resaltar la sensualidad de sus protagonistas. Otras figuras como Ninel Conde, Ivonne Montero y Aracely Arámbula también fueron parte de esas ediciones.

