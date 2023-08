El 30 de julio pasado, Mariana Echeverría, conductora de "Me caigo de Risa", conmovió a la audiencia al comunicar la trágica pérdida de su bebé. El embarazo, resultado de su vínculo con Óscar Jiménez, arquero del América, tenía tan solo 15 días de gestación.

En una declaración conjunta, los famosos hicieron un llamado al respeto en medio del difícil momento que enfrentan. En sus palabras, expresaron que habían forjado expectativas de una vida juntos, anticipando la llegada de su hijo. Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en la que la conductora de televisión busca la maternidad después del nacimiento de su primogénito, Lucca.

"Visualizamos y asumimos una vida a tu lado, pero ahora nos encontramos viviendo sin ti. Teníamos en mente cuidarte y guiarte, pero los planes tomaron un giro inesperado, ahora eres tú quien nos cuida y guía", escribieron en su momento.

Lee también: Luis Miguel podría ser enjuiciado por Aracely Arámbula en su visita a México

Asimismo, tomaron la situación como una prueba en su vida. El matrimonio compartió: "Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible, y ese motivo es LUCCA".

Instagram Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría comparte un emotivo mensaje en medio de su dolor

Aunque inicialmente Echeverría mantuvo un silencio de varios días tras la revelación, reapareció en las redes sociales anunciando su intención de retomar sus actividades laborales y participar en una gira junto al elenco del programa conducido por Faisy, lo que generó críticas por parte de algunas madres.

En relación a esto, la conductora comentó, "Me llegaron mensajes de mamás diciéndome que me subí al escenario inclinada estando embarazada, lo cual es falso. "Me caigo de risa" fue grabado a principios de año, pero es una historia aparte. El espectáculo debe continuar, y estaré participando en la gira", expresó el 2 de octubre pasado.

Lee también: Luis Miguel podría ser enjuiciado por Aracely Arámbula en su visita a México

Recientemente, compartió una imagen desde un set de televisión con un mensaje que decía: “Quería dirigirme a todos aquellos que han pasado por una situación similar: A ti, que has sufrido un aborto, quiero que sepas que tu dolor es real y tangible. Tuviste un bebé dentro de ti, vivo y real, y luego murió”, se leyó en Instagram.

En este contexto, la presentadora también aprovechó para reflexionar sobre su propio proceso de duelo: "No tienes que sentirte obligada a hacer como si no pasó nada. No tienes que contener las lágrimas. Estamos acostumbrados a esconder este tipo de tragedias, a no hablarlas, expresó.

La figura pública extendió el mensaje a las mujeres que puedan sentirse identificadas con su experiencia, afirmando: “Debes priorizarte a ti misma y a tu pareja. Haz lo que necesites hacer. Cancela eventos si no te apetece asistir. Tómate tiempo libre del trabajo, o no lo hagas si lo que te ayuda es tener una distracción”.

Concluyó con la idea de vivir un día a la vez, recordando que el mundo sigue girando a pesar de que el corazón de quienes han pasado por situaciones similares pueda sentirse detenido.

Las palabras de la conductora recibieron elogios de diversas personalidades, entre ellas la actriz Laura Flores, la conductora Araceli Ordaz y su compañera Gaby Platas, quienes aplaudieron su fortaleza ante la difícil situación.

Lee también: ¿Quién es Andrés Rey? El doble que supuestamente reemplazó a Luis Miguel en un concierto