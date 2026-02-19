Más Información

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Nora Estrada, la física que conquista el mundo nuclear

Trazan las rutas de la crítica cinematográfica, oficio de la especificidad

CIDE renueva directivos: Lucero Ibarra Rojas anuncia nuevas direcciones en CIDE Centro y en Secretaría Académica

INBAL asegura que ya acreditó ante la Auditoría Superior de la Federación la entrega de apoyos de ropa y calzado al personal

Darle su justo lugar a una de las últimas estrellas de la Época de Oro del cine mexicano es la intención de la compañía Delirio Tropical, la cual ha preparado el espectáculo "Homenaje a María Victoria, la última diva".

“Este homenaje nace del cariño, de la admiración y de la necesidad de retribuirle a María Victoria todo lo que nos ha dado como artista. Es una celebración en vida para reconocer su legado, su fuerza escénica y su impacto en la cultura popular”, declaró Patricia Kattkins, directora de la compañía.

La creativa explicó que al acercarse el cumpleaños 103 de María Victoria (el 26 de febrero), quisieron darle un reconocimiento de la forma que a ella le gusta, en el escenario.

Se acercaron a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, para pedirle su apoyo, ella aceptó con la condición de que la familia de la diva estuviera de acuerdo, autorización que lograron a través de Teté Gómez, hija de la homenajeada.

A esta celebración, que se llevará a cabo el 25 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se unieron artistas como Susana Zabaleta, Pedro Kóminik, Paco de María, Manuel Landeta, Leexa Fox, Josel Bartó, Luisa Almaguer, Álvaro Cueva, el ballet del Teatro Blanquita (integrantes originales) y la Orquesta Debonair del Niglo Café; serán alrededor de 60 artistas.

Para el actor, cantante e influencer Pedro Kóminik, este evento toma más relevancia porque María Victora recibirá un homenaje que ella podrá ver y disfrutar, como debió ser para muchas figuras que han recibido esta clase de reconocimiento.

“Creo que la comunidad cultural ha cometido el error de no entender que el espectáculo también es cultura, entonces a todas estas grandes figuras del cine de oro y hasta de la época de los 70 las hacen menos, olvidando que hay un legado artístico y social”.

Kóminik también destacó que María Victoria, a diferencia de otras divas, combinó en su carrera el ámbito de la vida nocturna y el público familiar, llevando una imagen limpia y libre de escándalos hasta el día de hoy.

Dijo que la intérprete de “Cuidadito, cuidadito” está al tanto de este espectáculo, que será un viaje por su repertorio y su trayectoria, y que incluso ella les hizo peticiones de qué temas quiere que incluyan en el programa.

En tanto, Kattkins indicó que la presencia de la diva dependerá de su salud y de lo que decida su familia.

