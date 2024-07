María León aclara si estará en "Aventurera" y respalda a Irina Baeva

Desde hace un par de días el nombre de María León ha sonado fuerte para ser la siguiente "Aventurera", pero durante su paso por la alfombra roja del musical "La vida es mejor cantando", desmintió que esté en este musical y le mandó un mensaje a Irina Baeva, quien ya no ocupará el papel protagónico.

"Todo pasa, te quiero Irina", expresó María León.

La estrella de musicales como "Chicago" y "Hoy no me puedo levantar", explicó que es falso que haya existido un acercamiento con ella por parte del productor Juan Osorio.

"Nunca hubo ningún acercamiento, lo que sucedió es que la gente en redes sociales aventó mi nombre por ahí, y obviamente esto me genera una sensación de gratitud enorme, de haber recibido tanto cariño y amor, que lo agradezco infinitamente".

María comentó que esta clase de voto de confianza lo que hace es comprometerla a seguirse preparando, porque considera que el trabajo dignifica, y casualmente acaba de regresar de Nueva York donde tomó clases de baile y canto.

Piden a María León como "Aventurera", protagonizada por la rusa Irina Baeva

"Quiero seguir dedicándome a esto toda mi vida, entonces uno se tiene que preparar, no hay de otra".

Aunque considera que el protagónico de "Aventurera" es algo que cualquier actriz en México puede desear, no es su momento para hacerlo sino de Irina Baeva y de quien llegue a suplirla, porque ahora ella está enfocada en "Jesucristo Superestrella", que volverá a subir el telón en el mes de octubre.

"Cuando eres la protagonista de una puesta eres la punta del barco y yo creo que se merece una oportunidad, tienen que esperar a que se asiente la obra, tiene tres semanas y es poco tiempo, ella (Irina) está haciendo un trabajo de corazón y muriéndose en la raya, considero que merece el chance de macerar el papel", comentó León.

La cantante dijo que ella ya vivió el "hate" en redes sociales y entendió que para la gente es mucho más fácil decir algo hiriente que un comentario positivo, pero esto le ayudó a saber a quién debe prestarle atención y por quién esforzarse, además de que logró hacerse de una piel más dura para esta clase de crítica, y si Irina Baeva logra superar esto se convertirá en alguien más fuerte y "chingona".

La nueva versión de "Aventurera" es producida por Juan Osorio y protagonizada por Irina Baeva, Emmanuel Palomares y Daniel Elbittar. Foto: Instagram

Quien también dio su opinión al respecto y que sabe de lo qué habla, es el productor Alejandro Gou, que fue el anfitrión del evento y contrató a María León para "Jesucristo Superestrella", el cuarto musical que la artista hará con él.

"Yo no soy dueño del talento en México, pero sí hay una ética entre productores de respetarnos nuestros elencos, y de repente de la noche a la mañana me entré que seis de mis bailarines ya no estaban en mis obras porque estaban ensayando en "Aventurera", digo, hay material para todo el mundo pero hay códigos de honor", expresó Gou.

Pero aclaró que tiene una amistad con Juan Osorio, a quien quiere mucho, y entiende este movimiento. Asimismo, le desea mucho éxito, pero le recomendaba que si había fallas en el montaje corregirlas o cerrar la temporada.

También estuvieron presentes en esta alfombra Alan Estrada, Romina Marcos, Imanol Landeta, el productor Juan Torres, por mencionar algunos.