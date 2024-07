¿Romina, hija de Niurka Marcos, va por el puesto de Irina en "Aventurera"?: "puedo hacer más cosas"

Irina Baeva se ha convertido, hasta el momento, en la Aventurera más polémica; y es que, a menos de dos semanas de que la actriz rusa debutara como la icónica Elena Tejero, ya ha desatado toda clase de comentarios, críticas y hasta peleas entre famosos.

Una de las principales detractoras de Baeva es Niurka, y es que no sólo ha cuestionado su elección como la figura principal de la puesta; sino que aseguró que le falta muchísimo para poder ser una Aventurera.

Ahora, es la hija de la irreverente cubana, Romina Marcos, quien habló del desempeño de Irina dentro de la obra, y aunque reconoció que ésta ha puesto todo de su parte para brillar en el escenario, está convencida de que no es suficiente; incluso, dijo, hay actrices que podrían hacer un mejor papel: ella, por ejemplo.

Marcos participó, este pasado fin de semana, en la marcha por el Orgullo LGBT+ junto a su hermano Emilio, y en un encuentro que tuvieron con la prensa, dio a conocer sus intenciones de interpretar el mismo papel que su madre hizo a inicios de los 2000:

"Respeto mucho el trabajo que está haciendo Irina y creo que le está echando muchísimas ganas, pero después de ver su participación, dije: 'yo sí puedo'", declaró al canal de YouTube de Eden Dorantes.

Sin embargo, Marcos también sabe que un personaje como el de "Aventurera" significa mucho trabajo, práctica y experiencia, por lo que no quiere apresurarse a nada, ya que aún le queda mucho tiempo en su carrera: "Todo pasa cuando tiene que pasar, tengo 29 años; puedo ser Aventurera a los 30, 31... todavía hay mucho tiempo para mí. Si ahorita no me toca, pues no me toca; y si la vida quiere que un día represente a Elena Tejero, pues lo haré", agregó.









Sobre las cualidades por las que ella considera que sería una mejor opción que Baeva, la joven destacó que lleva el ritmo en la sangre y ha demostrado que ella sí baila: "lo latino lo traigo, no hablo por criticar. Esto no es contra Irina, pero puedo hacer más cosas", finalizó.

Cabe destacar que el actual productor de "Aventurera" es Juan Osorio, padre de Emilio, el hermano de Romina; aunque no se puede adelantar nada, ya que Osorio, en más de una ocasión, ha salido en defensa de Irina.

