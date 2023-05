María José presenta a su "nuevo bebé" musical

Un vibrante arranque de tour, fue el que tuvo la cantante María José la noche de ayer en el escenario del Auditorio Nacional, donde hizo cantar y bailar a sus fans con los temas de su nuevo disco Libertad, que también da nombre a su gira, y sus éxitos más emblemáticos.

Desde el primer minuto de este concierto la energía estuvo por todo lo alto, bastó que María José apareciera en escenario luciendo un enorme abrigo blanco y rodeada de ocho bailarines, para que el público se pusiera de pie y no se volviera a sentar en los siguientes 30 minutos.

La noche comenzó con los temas “La ocasión para amarnos”, “Arrepentida y sola”, “Frente a frente” y “Las que se ponen bien la falda”, que la gente demostró que conocían muy bien, porque fueron cantadas de principio a fin por las 10 mil personas presentes.

“Está muy increíble, muy emocionante estar una vez más en este Auditorio Nacional, que alguna vez hice hace muchos años en mayo y que hoy volvemos con una nueva gira; fue mucho trabajo presentarles este nuevo bebé llamado Libertad, un disco que fue totalmente inesperado”, expresó María José.

La faceta "rebelde" de María José

Después habló de cómo muchas veces nuestra forma de actuar depende de lo que otros opinen de uno, pero que actualmente ella se siente liberada de todo eso y quería contagiar a todos de esa rebeldía y dijo, “los invito a que todos seamos libres de corazón, bienvenidos”.

Enseguida complació a sus seguidores con sus éxitos “Adelante corazón”, “Sólo el amor lastima así” y un mix con los temas “Este hombre no se toca”, “Tú ya sabes a mí”, “Te besé”, “Lo que te mereces” y “Pecado Original”.

En esta presentación hubo momentos entrañables y divertidos, desde la felicitación de María José a una niña que a través de un letrero le hizo saber que era su cumpleaños diez, por lo cual la subió al escenario para abrazarla y sacarse una foto con ella, hasta el cumplirle el deseo a una mujer, de que su exmarido tuviera un beso suyo; también tomó un teléfono móvil de una mujer del público y llamó al marido de ésta para cantarle “Tengo hábito de ti”.

“Esta serie de canciones si tú tienes un dolor en tu corazón, si tienes un mal de amor, si tú estás pasando saliva en seco y temes que con canciones de amor puedes marcarle a la persona incorrecta, es momento de ir al baño o hacer cola en el bar, pero si quieres arriesgarte a escribirle, pues quédate porque estos temas te pueden doler mucho”, advirtió la cantante antes de interpretar “Ya no me acuerdo más de ti”, “Lo que tenías conmigo” y “Me equivoque”, momento que la gente ambientó con las luces de su celular.

Siendo tan cercana a sus fans nos pudo evitar bajar del escenario y acercarse a ellos mientras cantaba “Él era perfecto”, mientras sus fans se tomaban selfies con ella a su paso.

“Esto está casi por terminar, pero yo no me puedo ir sin antes decirles, como muchos de ustedes saben, una persona totalmente cuerda en este mundo no existe, unos estamos más cuerdos que otros, pero nuestra locura nos hace únicos y aunque esta gira se llame Libertad, la mayor libertad es aceptar su locura”, después de decir esto siguió con “La Loca”.

Al grito de “Josa, Josa” ella, sus bailarines y músicos cerraron con “No soy una señora”, pero la noche le tenía una sorpresa, porque recibió un reconocimiento por 177 shows y un millón de boletos vendidos en sus giras Conexión y Reconexión, que la llevó por todo México y Estados Unidos.

Después de regalar un par de playeras autografiadas, el momento de despedirse llegó y María José agradeció al público por haber sido los padrinos del arranque del Tour Libertad y terminó con uno de sus temas más emblemáticos “Prefiero ser su amante”, que como era de esperarse la gente cantó a todo pulmón, entonces las luces del escenario se apagaron.