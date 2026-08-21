María Elena Saldaña ya decidió tomarse con humor una de las teorías más curiosas que circulan sobre su familia: el enorme parecido que algunos encuentran entre su hijo Felipe y Adal Ramones. La actriz contó entre risas que el asunto ha llegado al grado de que en redes le escriben: “Ya di la verdad, María”, insinuando que detrás de las similitudes habría una historia escondida. Ella, lejos de molestarse, reconoce que hasta entiende de dónde salió el chisme: “Sí, es que sí se parece”.

Felipe tampoco tiene problema con las comparaciones y hasta reveló que conoce a Adal, le cae muy bien y, después de convivir con él, terminó llevándose también con su familia. María Elena recordó que ella conoce al conductor desde que recién había llegado a México y que el rumor simplemente le parece divertido. Eso sí, entre risas hasta surgió una posibilidad laboral: con semejante parecido no estaría nada mal que algún productor aprovechara el chisme y llamara a Felipe para interpretar algún día a un Adal Ramones joven.

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A Sam Smith que ni lo miren…

El artista británico ha disfrutado un poco de la ciudad pero, a diferencia de su compatriota Harry Styles, que no tuvo problemas en dejarse ver, ser fotografiado y hasta saludar a sus fans, el intérprete de “Stay with me” no ha querido ser molestado por la prensa y curiosos o, al menos, lo ha hecho saber su equipo de seguridad.

Mientras se le esperaba a las afuera de una tienda de discos en la colonia Roma, su personal indicó a los dueños del lugar que retiraran a reporteros que allí se encontraban.

Posteriormente cuando el británico llegó, apenas vieron un celular apuntando en su dirección indicaron que se bloqueara la visibilidad para que no lo grabaran. Y si no lo miraban, mucho mejor.

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Sam SMith se encuentra en México. Foto: Instagram.

Víctor Noriega prefiere trabajar que entrar a un reality

Víctor Noriega ya vivió el encierro televisivo antes de que convertirse en habitante de un reality fuera casi parada obligada para los famosos, y no tiene ninguna intención de repetirlo. El exGaribaldi, quien participó en la primera edición de “Big Brother VIP” en 2002, asegura que actualmente no sigue ninguno de estos programas y descarta tajantemente entrar a “La Casa de los Famosos” o cualquier formato similar. “Yo ya no. Prefiero ponerme a trabajar, a buscar trabajo. La verdad que no me gusta. Y ahora ya se puso peor, entonces peor, nunca; ni lo veo”, dice. Mientras varios de sus contemporáneos han encontrado una nueva vitrina en los realities, él prefiere mantenerse entre la actuación y los escenarios; actualmente prepara su regreso al cine y continúa cantando los éxitos que lo hicieron famoso con Garibaldi.

Víctor Noriega con Garibaldi. Foto: Archivo.

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