Aunque la euforia por Harry Styles en la Ciudad de México parece haberse terminado, tras sus seis conciertos en el Estadio GNP, todavía sería posible encontrarlo por varios días en la capital del país.

Según fuentes cercanas, el británico, que se paseó por varias colonias de la ciudad durante su estancia, tendría reservación en un hotel de Paseo de la Reforma al menos hasta el 17 de agosto; otros más aventurados dicen que el exintegrante de One Direction incluso se quedaría para correr el maratón de la Ciudad de México el domingo 30 de agosto. ¿Será que por eso se le vio salir a correr todos los días?

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Versión de “Cañitas”, de a 12 mil pesos

Un presunto borrador de “Cañitas”, el libro escrito por Carlos Trejo hace casi 30 años, está circulando en redes sociales a un precio de 12 mil 500 pesos. Se trata de un manuscrito escrito en un cuaderno con la portada de Piolín, personaje animado, en donde se observan los primeros apuntes de lo que ahora es considerado un clásico de la literatura de género y que incluso ya fue llevado al cine. El libro publicado originalmente en 2002 encumbró mediáticamente a Trejo, quien afirmó haber estado presente en los eventos paranormales de una casa y a partir de ahí comenzó una serie de investigaciones en la materia que le llevó a ser apodado como “Cazafantasmas”.

Por cierto que se está preparando una serie sobre sus experiencias, aunque va a fuego lento. El material puesto a la venta es colocado con una foto de Trejo sosteniendo el cuaderno como prueba.

Casa de la calle de Cañitas, en torno a la cual hay varias leyendas de fenómenos paranormales, espíritus y hasta muertes. Foto: Carlos Villasana.

Daniel Gutiérrez quiere más que La Gusana Ciega

El músico parece dispuesto a seguir sumando facetas fuera de La Gusana Ciega. Daniel, que asegura que la banda es su forma de vida y el sueño que persigue desde que tenía ocho años, contó que le gustaría probar suerte en el teatro musical y, cuando le preguntaron si algún día podríamos verlo sobre un escenario en algún montaje, no lo dudó: “Espero que sí, ojalá”. Así que después de tantos años de rock, no sería raro que algún productor tome nota y un día lo veamos cantando, pero ahora siguiendo un libreto.

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Y es que el músico ya comenzó a explorar otros terrenos. El año pasado publicó “Hojas Secas”, un libro que reúne poemas que tenía guardados en sus libretas y que escribió durante unos 30 años. El cantante explicó que mientras las letras de canciones se convirtieron con el tiempo en parte de su oficio, la poesía era algo mucho más personal, que escribía para él o para regalar a alguien. Ahora que esos textos ya llegaron a las librerías, incluso contempla que lo nuevo pueda terminar en un segundo volumen. Entre el rock, la poesía y las ganas de hacer teatro musical, parece que todavía quedan varias versiones de Daniel por conocer.

La Gusana Ciega. Foto: Archivo

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