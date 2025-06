Feliz y emocionado fue como apareció en el escenario del Auditorio Nacional el cantante Marco Antonio Muñiz, quien recibió la noche de ayer un emotivo homenaje por parte de sus amigos y familia, para celebrar más de 70 años de carrera y su vida.

“Adoro a este público hermoso, le doy todas las gracias del mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros”, expresó el llamado “lujo de México”, después de haber disfrutado más de dos horas de música, anécdotas y el aplauso de más de 9 mil personas.

La celebración inició pasadas las 20:30 horas, cuando Jorge “Coque” Muñiz, hijo de Marco Antonio Muñiz, salió al escenario para saludar a la gente y a su familia que estaba en las butacas.

“Bienvenidos a una fiesta para que ustedes disfruten, muchas gracias por tantos años de aplausos para este señor (Marco Antonio Muñiz), necesitábamos a una gran artista para conducir esta noche, un aplauso para Verónica Castro”, expresó “Coque” para darle la bienvenida a la artista.

Vestida de blanco y dorado, luciendo una cabellera platinada con violeta, Verónica Castro llegó sonriente ante el público, rompiendo de esta manera seis años alejada de la vida pública y profesional, para celebrar al lado de la familia Muñiz a su patriarca, con quien tiene una larga amistad.

“Cada que me habla Coque me pongo a llorar, así que me van a tener que aguantar, es que no es lo mismo los tres mosqueteros que 70 años después”, dijo Verónica, después de haber recibido aplausos como bienvenida.

De inmediato el viaje por los recuerdos comenzó, la conductora hizo referencia a los inicios de Marco Antonio Muñiz con el trío los Tres Ases, para lo cual aparecieron en escena sus hijos Antonio y Rodolfo, y su nieto Axel Muñiz, quienes interpretaron "Sabor a mí", "Historia de un amor" y "Estoy perdido".

Un poco agitada, tal vez por la altura de la Ciudad de México ya que ella radica en Acapulco, Verónica habló también del paso del “lujo de México” por la XEW; esto fue el preámbulo para que el primer invitado tomara el micrófono, este fue Francisco Céspedes, que interpretó "Cantar y bailar un bolero".

“Hace algunos años tuve el privilegio de darle esta canción a don Marco Antonio y no pude tener mejor padrino”, señaló el cantante cubano; después contó que siendo un niño en Cuba, vio en la televisión al homenajeado y decidió que quería cantar como él, tiempo después entró a un concurso de canto y eligió el tema de Rubén Fuentes, "Para empezar el año".

“Canté ese tema y gané, muchas gracias don Marco Antonio por existir”, expresó Céspedes.

Jorge Muñiz contó que Rubén Fuentes fue el compositor más cercano a su papá, por lo que también creo las canciones más representativas de Muñiz. Pero antes de que cantará, Jorge regaló un momento divertido cuando contó cómo una vez logró que Verónica Castro lo invitara a su programa, después de pedirle que le abriera un espacio pero ella se negara porque estaba muy “pedorro”, según palabras de “Coque”, pero gracias a que Raphael se enfermó él pudo ocupar ese espacio; entonces temas como "Qué murmuren", "Escándalo", "El despertar" y "La bikina", se dejaron escuchar.

El gran amigo de Jorge Muñiz y de su familia, el bolerista Carlos Cuevas, se hizo presente para cantar "Amor perdido", y al finalizar expresó:

“Tenemos al último baluarte del romanticismo vivo, el ‘lujo de México’ don Marco Antonio Muñiz, celebrando sus 70 años de trayectoria”, dijo Cuevas para después cantar "El andariego".

Detrás de él llegó el pianista argentino Raúl Di Blasio, quien antes de sentarse al piano compartió que en alguna ocasión alguien llegó a su puerta a las 2:30 de la madrugada y tocó tres veces, se trataba del chofer de Marco Antonio Muñiz quien le dijo que su jefe lo esperaba, entonces se vistió y subió al auto, porque sabía que esta era una gran oportunidad, al llegar vio al cantante elegantemente vestido junto a un piano y en medio de una reunión, por lo que supo que era la presentación más importante para él, y a partir de ahí ganó el favor de Muñiz; con quien después recorrió el mundo en una gira que incluyó a José José y a Armando Manzanero, ofreciendo 79 conciertos.

“Yo nunca había grabado un tango, entonces hice un disco y se lo enseñé, cuando lo terminó de escuchar le dije ‘¿papá le gusto?’, y me respondió, ‘sí, pero me sigue gustando más Gardel’ – expresó Di Blasio haciendo reír a la gente - este tema no es para ustedes, es para Marco Antonio”, entonces ejecutó "El día que me quieras".

El homenaje siguió a través de la voz del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien dijo cantando a mitad del tema "Lamento borincano":

“Marco hoy celebramos tu gloria, tu historia, tu trayectoria, porque fuiste y sigues siendo el lujo de México. Traigo un abrazo grande desde mi terruño chico, que es la isla que te ganaste que es Puerto Rico. Tengo un conflicto pequeño pues no se como nombrarte, charro puertorriqueño o jibaro mexicano… déjame que te canté yo también”.

Después de hablar del amor que une a Marco Antonio con Puerto Rico, llamó al escenario a su paisana Ednita Nazario, quien entró cantando "Madrigal", junto a Gilberto Santa Rosa.

“Vengo a nombre de mi país a traerle un poquito del agradecimiento que le tenemos, por haber amado a nuestro Puerto Rico, por haber llevado con orgullo su cultura, así que vengo a regalarle dos temas”, expresó Ednita para después cantar Campanitas de cristal y En mi viejo San Juan.

Marco Antonio Muñiz canta de nuevo

Pero los reconocimientos también llegaron para Marco Antonio Muñiz, comenzando por una que le otorgó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Su presidente Martín Urieta explicó que nunca habían entregado un reconocimiento a un intérprete, pero el consejo por unanimidad decidió que el homenajeado lo merecía.

A éste le siguió uno de parte de Sony Music, sello discográfico con quien Marco Antonio Muñiz estuvo a lo largo de sus 70 años de carrera, por lo cual le reconoció sus 50 álbumes grabados, 600 canciones y 268 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Un momento contrastante se vivió, cuando representantes del Senado de la República le entregaron un reconocimiento, pero se llevaron una rechifla por parte del público, contrario a lo que sucedió con Ednita Nazario, que llevó uno por parte del Senado de Puerto Rico y los aplausos aquí sí se dieron.

Verónica recordó que uno de los momentos de más éxito para Marco Antonio, fue bajo la batuta de Rubén Fuentes, con el Mariachi Vargas de Tecatitlán y con José Alfredo Jiménez, por lo cual presentó a Pedro Fernández, quien luciendo un traje de charro negro cantó "Poco a poco", uno de los temas que fue coreado esta noche.

“Cantar en el Auditorio siempre es hermoso, pero cantar a una leyenda, a una institución de la música mexicana, a un hombre que ha tenido grandes gestos hacia mí, algo que no sé cómo pagarlo. Don Marco Antonio gracias por su cariño, su generosidad y su legado, para mí es un honor poder cantar para usted”, dijo Fernández y después interpretó "Paloma querida" y "Sabes una cosa", pero cuando ya se retiraba el público pidió una más él los complació con "Yo no fui", acompañado del Mariachi Nuestro México.

La voz del siglo, el lujo de México, el bien amado, fue como lo definió Castro, y señaló que los amigos también reconocen a los amigos y hoy Mijares estaba ahí para homenajear a uno, entonces apareció el cantante con un smoking blanco y negro, para interpretar "La gloria eres tú".

Después de bromear un poco con “Coque”, ambos cantaron "Tiempo", un tema que Marco Antonio Muñiz cantó con José José. Pero lo mejor se guardó hasta el final, con la llegada de Emmanuel, que recordó como se surgió su amistad con el homenajeado, una vez siendo el muy joven y tratando de quedar bien con una novia, Marco Antonio Muñiz le reservó una de las mejores en su show, cuando no había ya espacio para ello.

Después del dueto que Emmanuel hizo con “Coque” con la canción "Quiero abrazarte tanto", se les unió Mijares para cantar "A donde quiera", haciendo que la gente prendiera las luces de sus celulares.

“Lo que suceda aquí será para el personaje que está dentro”, dijo Jorge Muñiz mientras caminaba por las butacas donde se pudo ver a personalidades como Carla Estrada y Margarita Gralia. Después compartió que las canciones que seguían eran las favoritas de su padre en las reuniones, y eran "Contigo a la distancia", "Guantanamera", "Sentencia de amor", "Nosotros" y "Perdón".

Pero el cierre llegó con un emotivo momento, cuando todos los artistas que actuaron esta noche subieron una vez más a al escenario a cantar "Por amor", fue entonces que después de haber estado todo el tiempo en camerinos, Marco Antonio Muñiz apareció elegantemente vestido y sonriente. Entre abrazos de sus colegas y el aplauso del público, el ‘lujo de México’ tomó el micrófono y cantó junto con ellos, demostrando cuánto ama estar en un sitio así, y finalmente lo llevaron hasta el centro para que disfrutara de la ovación de la gente, que lo sigue amando.

