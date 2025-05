Bellas Artes estaba listo para el homenaje a Marco Antonio Muñiz en 2014, pero debido a problemas de salud del llamado “lujo de México” esto no pudo llevarse a cabo, según explicó su hijo Jorge Muñiz, pero será el 4 de junio que este evento al fin se realizará en el escenario del Auditorio Nacional.

“Veo los resultados de lo que hizo mi padre por 70 años en el escenario, y comparando a todos los artistas con los que he convivido y encuentro unas diferencias muy gratas: El respeto que tienen los medios por él, se rodeó de amigos toda su vida y estamos a tiempo para decirle cuánto lo admiramos, esta es la mayor razón para hacer este evento”, expresó Jorge Muñiz.

El cantante aseguró que él no es nadie para decir el lugar que su padre ocupa, pero sabe que el legado que Marco Antonio Muñiz deja es importante.

“No es un capricho, una ocurrencia de un día para otro, de hablar y contar esta historia musicalmente y que va a disfrutar él, y alguien tenía que tomar la iniciativa. Una de las obligaciones que tenemos en esta vida es reconocer los esfuerzos, les guste o no el tipo de música, y más cuando alguien la lleva con mucha calidad”, explicó Jorge Muñiz.

Entre las estrellas que estarán presentes en este homenaje, destacó la presencia de Verónica Castro conduciendo, lo que marcaría el regreso de la también actriz y cantante al mundo del espectáculo.

“Ella fue la primera, incluso antes de que se formalizar el evento, por tanta experiencia y cercanía con la familia, por eso cuando le comenté me dijo que sí, por lo tanto todo se está escribiendo de acuerdo a ella, para que esté cómoda, por que es una celebración que sucede una vez”.

Jorge explicó que el acercamiento con Verónica Castro se dio hace año y medio, cuando entre pláticas le hizo saber que sus intenciones eran que ella condujera el evento.

“Va a ser un agasajo verla, vamos a unir dos leyendas. Yo recuerdo que Verónica siempre iba a los shows de mi papá y se ahí nos íbamos a algún lado, ella siempre estuvo cerca de nosotros, mi papá le tiene mucho cariño porque se le hace una mujer muy abierta”.

También estarán en este homenaje Mijares, Gilberto Santa Rosa, Pedro Fernández, Ednita Nazario, Francisco Céspedes, Tanía Libertad, Raúl Di Blasio, Carlos Cuevas y Axel Muñiz.

Cuando Axel, nieto de Marco Antonio Muñiz, suba al escenario será un momento especial, porque estará acompañando a sus tíos Antonio y Rodolfo, este último primo de Jorge Muñiz, en un popurrí para recordar a Los Tres Ases, la agrupación donde el llamado “lujo de México inició su carrera en 1947.

“Yo más adelante me integro haciendo un popurrí de Rubén Fuentes, que fue su productor y compositor de cabecera. Hay un popurrí muy bonito que cantaba mi papá y yo lo voy hacer, también voy a cantar con Carlos Cuevas, para recordar sus boleros más conocidos, y finalmente estaré con Mijares, para interpretar la canción "Tiempo", que mi papá hiciera éxito con José José”.

Si bien "el lujo de México" tiene 93 años, y está muy bien de salud, según dijo Jorge, en este homenaje él decidirá en que momento subirá al escenario, porque como su hijo lo señaló, es un hombre retirado, que está en su casa cuidándose, y en la producción no van arriesgar su salud.

“Todo tiene que ser como él se sienta, por eso fueron tantas pláticas, porque todo era ‘como tú quieras’, así que no voy a cambiar nada de lo que el decida, desde ya me quiero ir, o me quiero quedar a saludar, lo que él quiera hacer ese día yo lo voy a respetar, es su fiesta. El peligro no es que esté, es arriesgarlo a los movimientos que hay en los escenarios a oscuras y cuando hay tanta gente”.

Entre las cosas que Coque agradece a su papá, está el hecho de que toda la vida trabajó para darle lo mejor a sus nueve hijos por igual, pero sobre todo por la lección de vida que les dio.

“Nunca fuimos hijos consentidos de lujos, ni él tampoco, eso para mí es un gran ejemplo de gracias a que él supo administrar su dinero hoy no necesita de nadie, no necesita que ninguno de nosotros vayamos a pagar al enfermero”.

SÓLO FUE EL SUSTO

A principio de la semana a través de sus redes sociales, Jorge Muñiz dio a conocer que estuvo hospitalizado debido al Covid-19, pero esto tuvo complicaciones y le preocupó no estar a tiempo para el homenaje de su papá.

“Sí fue un momento difícil porque primero había muchas cosas que resolver, pero el susto fue más grande porque es la segunda vez que me sucede que se combina con la neumonía atípica y hacen una reacción en mi cuerpo muy particular, reducen a unos niveles muy bajos la oxigenación”, explicó Jorge Muñiz.

El cantante compartió que fue después de un evento en Cancún que comenzó a sentirse mal, así que después de llegar a su casa fue llevado al Hospital Español, donde estuvo tres días en terapia intensiva y después a terapia intermedia, lo que fueron seis días de internamiento y después fue enviado a casa con indicaciones para su cuidado.

“Esto lo voy a dejar como una grata experiencia de vida, porque me di cuenta de que tengo muy buenos amigos, y que el trabajo sirve para prevenir un problema de salud, porque tuve la suerte de tener un buen seguro, para no embarcar a la familia”.

Coque señaló que lo primero que debe haber un espectáculo es orden, pero eso lo hacen los productores, pero en este evento sí se involucró y se dio cuenta que sería algo grave que él no estuviera debido a su salud, y era algo que lo asustaba mientras estaba en el hospital.

