Manuel Velasco aclara si la gira de RBD se pospone, tras lesión del oído de Anahí

El esposo de Anahí, Manuel Velasco, manda un mensaje a las fanáticas y los fanáticos de RBD, pues descartó la posibilidad de que la agrupación posponga o cancele algunas fechas de la gira del reencuentro, debido a la grave lesión que la cantante sufrió en el tímpano luego de que le fuera sustraído sin el debido cuidado el auricular que utilizaba durante los ensayos de los conciertos, pues aseguró que, pese a que aún no recupera la audición de uno de sus oídos, su esposa se presentará en todos los shows; truene, llueva o relampaguee.

Manuel Velasco fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México y, una vez más, fue cuestionado acerca de la salud de Anahí que, hace un par de semanas, sufrió un accidente en el oído que dejó su tímpano "a carne viva", el cual, podría poner en riesgo su capacidad auditiva, sin embargo, el político contó que su esposa no se rinde, sino que sigue adelante con todas las esperanzas de recuperarse de la lesión que sufrió, ya que ni su condición actual ha impedido que se presente a ensayar con las y los otros integrantes de RBD.

"Está ensayando todos los días con sus compañeras y con sus compañeros, está muy echada para adelante, con mucho ánimo, con mucha ilusión de esta gira, que es la más importante de América Latina, yo auguro que van a tener mucho éxito y ella como es una profesional, (está) dedicada al 100 por ciento a su trabajo", dijo.

Lee también: Hija de Robert De Niro dedica desgarrador mensaje a su hijo: "No merecías morir así"

Sin embargo, reconoció que la salud de la cantante sigue endeble debido a que ha llegado a marearse durante los ensayos, cuando lleva a cabo una vuelta o un movimiento rápido, pero indicó que el doctor de la cantante les ha expresado que es normal, pues ha pasado relativamente poco tiempo desde que ocurrió la lesión.

En lo tocante al descuido que existió cuando se sustrajo el auricular del oído de la cantante, Manuel dijo que Anahí aún no toma una decisión en torno si tomará una acción legal o no, sin embargo, estimó que -si la decisión quedara en él- él si demandaría, debido a que le parece inconcebible que este tipo de percances ocurran en manos de expertos que saben manejar ese tipo de materiales.

"Es una decisión que ella va a tomar, si me preguntaras a mí, yo creo que sí debería de tomar acciones legales porque no puede ser que gente que se dedica a eso, te puedan generar afectaciones de por vida, sin embargo, si ella no lo desea así, es una decisión de ella y yo la voy a respetar, soy muy respetuosos de sus decisiones", destacó.

Lee también: Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador

El político, además, aclaró que aunque no tienen la certeza de que se haya recuperado al 100 por ciento para el inicio de la gira, que tendrá lugar en agosto de este año, la presencia de Anahí es más que un hecho, por lo que no se pospondrá ni se cancelará ninguna fecha. "No se va a cancelar ni posponer ninguna fecha, ella ya tiene claro que con el otro oído va a realizar los conciertos y está ahorita preparándose y ensayando con todas sus fuerzas y todo su entusiasmo y toda la ilusión", destacó.

De hecho, hasta reveló que él y sus hijos, Manuel y Emiliano, acompañarán a la cantante en casi toda la gira, pues sus pequeños están mu y entusiasmados de conocer la faceta de su madre como cantante y, el hecho de que la mayoría de conciertos sean en fin de semana, les facilitará reunirse con la cantante detrás de los escenarios que RBD visitará.

También aclaró que la cantante sigue sin poder oír, pues su diagnóstico sigue siendo el mismo que se comunicó hace unos días, a través del que su doctor estimó que por la inflamación de la sesión aún era muy pronto para definir si la cantante perdió parte de la audición o la recuperará por completo. pero eso no impedirá que se presente en los shows.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc