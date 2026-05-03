En el mundo de los realities el nombre de Manelyk es conocido, incluso ostenta el título de La reina de los reality shows en Latinoamérica, ya que formó parte de programas como Acapulco Shore de MTV y La casa de los famosos.

Ahora, ha decidido darle un giro a su carrera, ya que, admite, este pasado sí le llegó a pesar.

“Se me cerraban muchas puertas por ser ‘chica reality’, entonces yo me arrepentía, pero maduré y me acepté. Comencé a cuestionarme: ¿qué tiene de malo que yo sea chica reality? Eso no significa que no pueda actuar, o cantar, o ser conductora, porque el trabajo habla por sí sólo. No me arrepiento de nada ni de dónde vengo, fue una etapa muy bonita de mi vida”, dice.

Pero a sus 37 años de edad, reconoce que el tiempo de hacer locuras ya pasó, por lo que ahora busca labrarse un lugar dentro del mundo del espectáculo y fue en la puesta en escena El que se enamora pierde, donde le dieron el voto de confianza.

“Yo ya había leído el libreto y me gustó, por eso cuando me dieron la noticia de que me había quedado con el papel tuve sentimientos encontrados, porque me puse feliz y luego me dio miedo, comencé a pensar: ‘yo no voy a ser capaz’, como autosaboteandome, pero luego yo me di ánimos, recordando que esto era lo que quería”.

La exestrella de realities señala que no se aventuró sin preparación, pues en Los Ángeles tomó varios cursos de actuación e inglés. Fruto de ese trabajo se ha podido ver en series como El Capo y Cómplices, donde sus personajes tuvieron apariciones constantes a lo largo de la trama.

Ahora, acepta el reto de enfrentarse al público en cada función. No lo hará sola, lo logrará junto a sus compañeros de escena, Moisés Peñaloza, Grisel Margarita y Samuel Zarazúa.

“No tengo miedo pero estoy ansiosa, quiero demostrarme, y a también a la gente, de lo que soy capaz”.

En esta historia escrita por Daniel Salinas, se cuenta la historia de Gaby (Manelyk) una mujer que se siente decepcionada de los hombres que han llegado a su vida, porque ella cree que no saben valorarla, por eso decide cambiar su actitud ante el amor para no salir lastimada.

Es ahí donde Mateo (Moisés), su mejor amigo, la hará cuestionarse si cerrarse al amor realmente la protege.

“Creo que ‘los casi algo’ o las relaciones sin compromiso son situaciones en las que al final alguno de los dos sale lastimado, porque aunque se quieran poner una coraza, en el amor no se manda, una no puede decidir en qué momento se enamora y cuándo no”, explica Menelyk sobre esta obra, que estrenará el 7 de mayo en el Nuevo Teatro Versalles.

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