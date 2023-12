Mamma mia! celebra con calidez y unión familiar

Muchas familias en México cerrarán el año en casa, recibiendo a familiares que no han visto en un largo tiempo, para compartir juntos los aprendizajes de vida que les ha dejado este 2023.

El elenco de Mamma mia! también celebrará en casa, una que los recibió desde marzo de este año, para contar una historia que marcó a cada uno de sus actores, encabezados por Marisol del Olmo, Lisset, Francisco Rubio, Gicela Sehedi, entre otros, quienes darán su última función en el Teatro de los Insurgentes el 30 de diciembre.

“Este camerino está lleno de experiencias”, considera Del Olmo, quien interpreta a Tanya, una de las amigas de la mamá protagonista, Donna.

En camerinos: el elenco de actrices con Estela Coronel (centro), jefa de vestuario, quien es un miembro fundamental y muy querido de la obra. Foto: Francisco Rodríguez | El Universal

“Se ha ido llenando de detalles y de cariño del público, de cosas que traemos de nuestras casas, que compartimos entre el elenco, y de pronto pensar que ya tenemos que sacar todo esto de aquí nos tiene muy sentimentales”.

Este musical está basado en canciones del grupo sueco ABBA. Fue montado por primera vez en Londres en 1999, y ha tenido dos versiones en México, en 2009 y la de este año, además de una adaptación en Hollywood en 2008.

Cuenta la historia de Sophie (Sofía Carrera), una joven que está a punto de casarse, pero antes quiere que su padre, hasta ese momento desconocido, la lleve al altar. El problema se presenta cuando su madre, Donna (Lisset), debe averiguar quién, de entre tres de sus amores del pasado, es el padre.

Toca corazones

Lisset siente que la obra la ha fortalecido personalmente en un momento difícil de su vida, luego del fallecimiento de su papá, Willy Gutiérrez, reconocido músico y maestro del programa La academia, en 2022.

“Me quité de este proyecto cuatro veces, pero comprobé, aunque suene a cliché, esa frase de ‘cuando te toca, aunque te quites’. Y sí es cierto, acepté participar y es aquí donde me he dado cuenta de lo fuerte que soy. Me observaba pensando ‘qué mal la estoy pasando’, pero como actriz hay que hacer una catarsis para entrar en el personaje, y lo logré”, cuenta.

Esta es su primera vez en teatro musical para Francisco Rubio, quien da vida a Bill, uno de los posibles padres de la protagonista.

En la vida real él estaba distanciado con su propio padre, algo que cambió al ser parte de esta historia: “Termina esta temporada en sincronía con mi familia. Este año sané muchas cosas con mi padre, lo tengo más cerca ahora, lo cual me hace muy feliz. Siento que los proyectos me han sanado, no es casualidad que haga un personaje de un hombre que está buscando a su hija y el amor y la felicidad es una parte paternal muy importante. ¡Este proyecto me devolvió a mi padre!”, se sincera Paco.

Con sus seres queridos

Además de todo lo aprendido, los miembros del elenco quisieron compartir sus deseos para el próximo año, que involucran más momentos con sus seres queridos, como es el caso de Marisol...

“Quiero seguir disfrutando a mis dos hijos muchísimo, porque son la base de mi vida, de mi paz, de mi estabilidad, y están viviendo momentos padres. Eso es con lo que año con año quiero que sea una constante, ser mamá es lo mejor, para ello necesito sentirme plena como profesional y este año fue bendecido en ese aspecto”.

Por su parte, Paco Rubio piensa en volver a ver a sus amigos, de quienes se alejó por mantenerse completamente inmerso en esta obra: “Eso fue un gran sacrificio no poder verlos por tenerlos tapados los fines de semana. Tengo muchas ganas de compartir con ellos, verlos y tener esos fines de semana libres para poder estar con ellos”.

Lisset dice que se concentrará en su estabilidad profesional, pero manteniendo su principal prioridad, que es su familia, junto con quienes celebrará y a quienes dedica sus deseos del próximo año.

“Tengo mis prioridades muy claras, antes de todo está mi familia, está mi mamá, mi hija, mi hermana, los perros, los amigos, y después el trabajo, siempre he sido así. Pero también estoy muy agradecida con mis compañeros y a esta obra. Este proyecto me ha fortalecido, el próximo año mantendré el mismo camino porque siento que he tomado buenas decisiones y no me arrepiento de nada”.

Unidos en nueva familia

El elenco, que charla con EL UNIVERSAL en el camerino del Teatro de los Insurgentes, llevará esta historia a distintos estados de la República Mexicana en 2024.

Sehedi, quien interpreta a otra amiga de la mamá protagonista, reconoce sentir nostalgia porque en este sitio compartieron momentos con sus hijos y familiares, lo que los impulsó incluso a mejorar arriba del escenario.

“Nos conocimos en este camerino, no tuvimos que salir, aquí estamos, es una bendición de la producción que se porten tan humanamente y nos permitan hermanarnos de esta manera. Sabemos que al salir de aquí esto no se va a repetir, pero saben que me llevo a este elenco en el corazón para siempre”, expresa Sehedi entre lágrimas.