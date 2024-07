Mamá de Geraldine Bazán reacciona a la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, habla sobre la ruptura de su exyerno, Gabriel Soto e Irina Baeva, asegurando que no tenía conocimiento de la ceremonia espiritual que la pareja llevó a cabo en marzo y expresó que esperaba que en ese evento no hayan asistido sus nietas, pues haciendo cálculos, cayó en la cuenta que la boda se llevó a cabo cuando su hija seguía dentro de "La casa de los famosos" de Telemundo.

La mamá de Geraldine ha sido una de las personas que más ha opinado acerca de la relación entre Gabriel e Irina, pues a pesar de que el actor se separó de su hija hace más seis años, nunca perdonó el hecho de que el famoso le fuera infiel a su hija.

Y ahora que su noviazgo terminó, no es la excepción; Doña Rosalba dijo a la prensa desconocer el evento nupcial que organizó la expareja y, aunque en principio sugirió que no estaba enterada de la ruptura, más adelante, evidenció que hasta recordaba la fecha en que Irina indicó que se llevó a cabo la boda simbólica.

Lee también: Irina Baeva muestra pruebas de boda con Gabriel Soto y él niega haberse casado: "fueron nada más unas fotos"

"Yo no sé, eso sí lo estuve viendo... dije, ´¿el 27 de marzo?´, porque ella recalca mucho la fecha, yo dije: ´en esa fecha, Geraldine estaba en ´La Casa de los Famosos´, ¿sabrá ella que iban a hacer esas fotos?´", expresó.

También dejó entrever que puso especial atención en las fotos de la ceremonia, en las que aparecen en compañía de algunas y algunos invitados, para localizar si ahí se encontraban sus nietas; Elisa Marie y Alexa Miranda.

"¿Las niñas estaba ahí?, no sé, no sé... yo no veo en ninguna de esas fotos a las niñas, espero que no", dijo.

Ortiz argumentó que no le gustaría que las menores hayan asistido a ese evento, debido a que no le parece sano, ni buen ejemplo, que Elisa y Alexa atestiguen que uan relación puede ser tan inestable, como para que se casen y, al poco tiempo, se separen.

Lee también: Pese a rechazo de Gabriel Soto, Irina Baeva confiesa que sigue amándolo

"Todas las mujeres tienen su cuento de las princesas, pienso que un día te muestren las fotografías en donde se está casando tu papá, que es una mentira, y luego que sepas en las redes sociales, que hay una infidelidad, sea mentira o verdad, sí te descontrola", destacó.

También confesó que, cuando Geraldine terminó con Gabriel, y este emprendió un noviazgo con Irina, buscó a Alfredo Abundis, el primer novio de la rosa tuvo en México, para que le dijera si la joven era peligrosa, ya que dañó mucho a su hija con las indirectas en redes sociales y temía que también lastimara a sus nietas.

"Yo me entrevisté con el señor Abundis, fue antes de la pandemia, nada más lo vi una vez, sólo le pegunté si podía estar tranquila de que conviviera con mis nietas, eso era lo que más me preocupaba", confesó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc