Irina Baeva muestra pruebas de boda con Gabriel Soto y él niega haberse casado: "fueron nada más unas fotos"

Irina Baeva sigue haciendo revelaciones acerca de la relación que sostuvo con Gabriel Soto, pues ayer dio a conocer que se casó con el actor hace cuatro meses y hasta mostró una serie de fotografías, de lo que fue una ceremonia simbólica, en la que contaron con la compañía de algunos de sus seres más queridos pero, días antes, su ex indicó que, si bien, sí existían unas fotos donde posaban vestidos de novios, sólo se había tratado de una sesión fotográfica y no una boda.

Pese a que a lo largo de su noviazgo, Irina y Gabriel se mostraron como una pareja sólida y muy estable, después de su rompimiento se ha evidenciado que no acabaron en muy buenos términos, como él llegó a asegurar en el comunicado donde habló de su separación.

Cada una de las partes cuenta con una versión muy distinta de los hechos, diferencia que se agudizó todavía más cuando "Hola" publicó anoche una serie de fotos, que Irina le compartió, que demuestran que sí existió una ceremonia nupcial.

De acuerdo con la actriz rusa, este evento fue celebrado el pasado 27 de marzo en la casa que Soto tiene en el puerto de Acapulco.

"El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa, la hicimos en Acapulco, en la casa que Gabriel tiene ahí, nosotros tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, algo simbólico, algo muy íntimo con la gente más cercana", precisó en esa exclusiva.

Junto con las fotografías, la revista también mostró un video donde se puede ver a Baeva descendiendo por unas escaleras, mientras que Soto la esperaba expectante para tomarla del brazo.

Pero antes de que Irina hablara públicamente de este evento, ya se rumoraba de una posible boda entre la pareja, por lo que Gabriel, en uan entrevista que dio a la prensa el pasado sábado, descartó que se tratase de una boda real, pues aseguró que sólo había sido una sesión de fotos.

"Hicimos... hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco", respondió sonriente y titubeante, "pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no, no fue una boda", puntualizó.

