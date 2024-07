Irina Baeva confiesa que Gabriel Soto le dejó una carta con los motivos de su separación

En una historia siempre hay dos versiones y después de que Gabriel Soto diera la suya sobre su truene con Irina Baeva, le ha tocado el turno a la rusa de romper el silencio.

En entrevista con la revista "Hola", Baeva abrió su corazón y dio detalles que su ahora expareja omitió, como el hecho de que él fue el que tomó la decisión de dar por terminada la relación y que, si bien, no fue por un mensaje de texto como llegó a especularse, sí existe un texto escrito por el actor.

La protagonista de "Aventurera" explicó que aunque la resolución de Soto la tomó por sorpresa, sabe perfectamente bien el día en que su historia de amor acabó, pues recibió una carta del actor en la que le confesaba los motivos por los que ya no quería estar con ella: "Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras", dijo.

Baeva fue cuestionada sobre el contenido de esa carta; sin embargo, aunque accedió a hablar de su vida privada, dejó claro que no está dispuesta a revelar lo que Soto le escribió: "Eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría ser tan específica". Lo que sí aseguró es que ni ella pudo entenderlo: "Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros", agregó.

Y es que para ella los problemas por los que llegaron a travesar, y que Soto afirmó ya eran irreconciliables, en realidad sí tenían una solución: "Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar. Para mí todo tuvo solución, yo creo, hasta este momento".

Asimismo, destacó que los últimos días que pasaron juntos todo fue miel sobre hojuelas, por lo que se le hace todavía más difícil de entender que fue lo que pasó y sobre todo el por qué Gabriel decidió hacerlo de esta manera: "Estábamos juntos en el hospital, estábamos juntos haciendo súper, estábamos juntos haciendo planes, proyectos. Y de pronto sucedió de esta forma", dijo.

Hasta el momento el actor de 49 años no ha respondido a las declaraciones de su exnovia; sin embargo, anteriormente aseguró que la separación había sido de mutuo acuerdo, incluso que llegaron a asistir a terapia de pareja, pero ni así pudieron solucionar sus conflictos.

