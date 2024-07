"Potro" arremete contra Irina Baeva en "La Casa de los Famosos México": “es sangrona y pesada”

A tan solo unos días de su estreno, "La casa de los famosos México" ya se ha robado la atención del público debido a las fuertes confesiones de sus habitantes.

Primero fue Briggitte Bozzo, quien habló sobre los problemas de violencia y agresión que ha vivido en sus relaciones; luego, Arath de la Torre revivió el infierno en el que se sumergió a causa de la bebida y, ahora, fue el turno de Luis “Potro" Caballero, pues arremetió contra de Irina Baeva, durante una charla con los demás habitantes.

La controversia inició cuando el influencer habló sobre las experiencias que ha vivido en el teatro, destacando que estuvo a punto de protagonizar "Mentiras"; sin embargo por una cuestión de "hate" en redes sociales, los productores del musical decidieron bajarlo.

Lee también Irina Baeva desmiente comunicado de Gabriel Soto sobre su ruptura: "días antes estábamos juntos"

De inmediato, Agustín, comparó su caso con el de Baeva, actual protagonista de "Aventurera" y quien ha recibido fuertes críticas en las últimas semanas. Lo que nadie se esperó es que "Potro" también hablaría mal de la actriz y no por su desempeño en el escenario; sino por su actitud fuera de éstos.

El ex-Shore recalcó que aunque no ha tenido la oportunidad de ver la obra, sí ha convivido con la rusa y su comportamiento le dejó un muy mal sabor de boca: “Yo no la he visto (la obra) ni nada, yo le dije Nicola (Porcella): ‘¿sí está muy mal?’, y me dijo: ‘no, no sé por qué (la gente ha hablado así)’, pero esa señora (Irina) es tan sangrona y tan pesada... por lo menos conmigo ha sido muy grosera y a la gente no le cae bien", contó.

"Potro" afirmó que uno de los grandes problemas que está teniendo la puesta es la imposición de su protagonista, pues al público, al igual que él, Irina no les simpatiza: "si tú le quieres meter algo, a huevo, al público no jala. Y esto es un pedo generalizado, no es como que un wey diga que sí y otro que no, aquí 100 dicen que no", agregó.









El también conductor no dio detalles sobre su encuentro con Irina y tampoco de lo que pasó entre ellos para que la llegue a considerar como una persona grosera. De lo que sí habló fue de las críticas que ésta ha recibido en torno a su papel de Elena Tejero.

"Yo los videos que ví, dejan mucho qué desear... después de haber visto a Edith González, que en paz descanse, Maribel (Guardia), Niurka (Marcos), viejas que son perras”, finalizó.

Cabe destacar que la actriz no sólo se ha visto envuelta en el escándalo por su protagónico en "Aventurera", también por su reciente truene con Gabriel Soto.

Lee también Irina Baeva revela que sí se casó con Gabriel Soto y da detalles de su boda en Acapulco