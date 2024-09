Crista Montes salió nuevamente en defensa de su hija, Gala, quien actualmente compite en "La Casa de los Famosos México", luego de que se viralizara en redes sociales un fragmento del show que el comediante Iván Fematt, conocido como "La Mole", presentó en Aguascalientes, donde bromeó sobre la estatura de la actriz.

La actriz Gala Montes y su madre Crista. Foto: Instagram oficial.

Recordemos que "La Mole" es amigo cercano de Adrián Marcelo, otro ex participante del reality, quien salió del programa hace un mes tras una discusión con Gala.

A través de un video compartido en la plataforma X, Crista arremetió contra Iván, e incluso se burló de la cancelación del show "Hermanos de Leche", que él realizaría junto a Marcelo en el Pepsi Center de Ciudad de México.

“Me he enterado que el YouTuber, "La Mole", que tiene cara de pambazo, ha criticado la altura de Gala Montes cuando no sabe que una bella dama es alta y estilizada”, expresó Crista.

Además, Montes mencionó que su hija es "mucha mujer", a diferencia de él, quien, según ella, es simplemente “un hombrecito”.

Cuando se refirió a las suspensiones de los espectáculos de "La Mole" y su compañero, pues presentación en Zapopan, Jalisco, también fue suspendida por promover la violencia de género, dijo: “¿Qué me dices? Que aparte has perdido toda la gracia, porque no has causado gracia y te han cancelado todas tus presentaciones. ¿Qué me dices del comunicado de la marca de refrescos que ya no te quiere contratar? Ahora sí puedes decir ‘Es la mamá de Gala Montes la que lo anda pregonando’, cara de pambazo”, comentó con sarcasmo.

Hasta el momento, el comediante no ha respondido a las declaraciones de Crista.

Foto: Instagram oficial.

¿Qué chistes hizo Iván “La Mole” sobre Gala Montes?

En los videos que circulan de la presentación, "La Mole" comenzó su show hablando de "La Casa de los Famosos México", mencionando que a veces Adrián Marcelo dice cosas que las personas no comprenden, y luego hizo referencia a Gala.

“Me encantó porque cuando (Adrián) se aventó un tiro con Gala, pues (ella mide) 1.80, Gala te arranca la cabeza de un putazo… házsela de pedo a una morra como Gala y te arranca la cabeza, y Adrián le tira mucho verbo”, dijo Iván.

Además, mencionó a Crista cuando se apagaron las luces del escenario: “¿Fue la mamá de Gala o qué, quien la pagó?”, bromeó.

Estos comentarios dividieron opiniones; algunos aplaudieron que Iván defendiera a Adrián Marcelo, mientras que otros consideraron sus chistes de muy mal gusto.

Entre los comentarios del público se leyeron críticas como: “Qué horror de verdad, sus burlas y todo, eso no es gracioso. A ver si aguanta ‘La Mole’ si se burlaran de su familia”, “¿a qué hora me tengo que reír? Es pregunta”, “tienes que hablar de Gala para poder tener show”, “no pos wao, se ve que su show está bien entretenido”, “avísenme cuando empiece lo gracioso”, “no te cuelgues de la casa de los famosos”, “ya no hayan ni que” y “#elsinchiste, no tiene tema”.