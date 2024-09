Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, acudió esta tarde a la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculado a la Violencia de Género, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, para ratificar la denuncia que, en días pasados, interpuso contra Adrián Marcelo por el presunto delito de violencia de género.

Durante su participación en el reality "La casa de los famosos México", el youtuber ha hecho fuertes declaraciones en contra de Gala y de la propia Crista, al asegurar que ésta no sólo no educó bien a la actriz; sino que la llevaba "de antro" siendo apenas una niña.

Esto fue suficiente para que la exmánager de Montes decidiera llevar el caso ante las autoridades con la intención de frenar los ataques del influencer y responsabilizarlo de sus palabras, ya que varias ocasiones ha asegurado que 'no tiene nada qué perder': “¡Ya hay que ponerle un alto porque son muchas cosas las que ha hecho!”, dijo.





Adrián Marcelo y Gala Montes tuvieron un fuerte enfrentamiento en "La casa de los famosos México"





Acompañada de su abogada, la licenciada Estefani Jiménez, Crista explicó que en la denuncia solo aparece ella como la parte afectada, ya que no pudo usar los ataques verbales que Marcelo ha hecho contra su hija:

“Vamos a ver qué dice el Ministerio Público porque manchan mi imagen. El señor habló de mí, dice que yo llevé a mis hijas a un antro (siendo menores de edad) y lo piensa usar como estrategia para aprehender a Gala. Habló de mí y no debe mencionarme”, agregó.

Aunque no sabe si las autoridades la ayuden a conseguir justicia, Montes aclaró que este recurso legal es su manera de contribuir a que cese toda la violencia que se ha ejercido en contra de Gala, ya que Marcelo utiliza la relación que existe entre ellas para humillarla.

“Ella no se deja, yo lo sé; pero lo que me corresponde a mí y lo que puedo hacer acá afuera (lo hago). Me da miedo (él), por eso estoy aquí dije: 'algo hay que hacer, hay que ponerle un alto'".

Asimismo, expresó su deseo de que otras familias afectadas, específicamente la de Briggitte Bozzo, se unan a ella y alcen la voz, sobre todo porque la venezolana también ha sido víctima de las burlas, acoso y agresiones del creador de contenido.

Sobre su relación con Gala, la señora Montes está convencida que la experiencia que su hija está viviendo podría propiciar un reencuentro entre ellas; y es que, recordemos que la actriz ingresó al reality en medio de un fuerte pleito con su madre: “Yo creo que saliendo habrá reconciliación con mi hija, por supuesto”, finalizó.

