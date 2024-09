A pesar de que Adrián Marcelo desacreditó la postura de Gala Montes, acerca de que es un hombre que tiende a recurrir a la misoginia, luego de que se diera a conocer que él era el primer salvado de la nominación, el regiomontano hizo un comentario muy desafortunado, en el que denotaba su alegría de que fuera a salir una mujer de "La casa de los famosos", pues sería "una mujer menos para maltratar".

Han pasado siete semanas, equivalentes a 44 días, desde que inició el reality, el cual ha superado las polémicas que se protagonizaron en su edición anterior; muchas de ellas, han sido motivadas por los comportamientos de Adrián Marcelo, quien suele referirse despectivamente a las mujeres.

Fue por eso que Gala se posicionó detrás de él, durante la gala de eliminación y, sin titubeos, expresó que no creía en sus disculpas y que, en cambio, temía por el bienestar de sus compañeras, teniendo un compañero que se conduce como él dentro de la casa.

"Cuando prendes y ves las noticias, te ves que matan a 10 mujeres diario en México y, lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento es a personas como tú, clasistas, narcisistas -aunque te rías-, intransigentes pero, sobre todo, machistas, misóginas, que incentivan la violencia a la mujer", dijo la actriz.

También le hizo saber que ya estaba enterada de que sus disculpas, las que Marcelo le ofreció luego de la discusión que protagonizaron hace unas semanas, donde él puso en duda los problemas de salud mental que Gala atraviesa, no habían sido sinceras.

"Te perdoné, nos dimos la mano, me volteé y, después de días, dijiste que todo había sido mentira e, incluso, hoy mismo le dijiste a Mario que, si yo me posicionaba frente a ti, iba a conocer lo que era un verdadero misógino y aquí estoy, porque no te tengo miedo, y temo por la seguridad de mis compañeras, porque eres una persona agresiva, violenta, misógina y lo sostengo, lo sostendré siempre", argumentó la joven.

Las palabras de Gala produjeron la risa de Adrián Marcelo que, en más de una ocasión, durante que la actriz daba a conocer los motivos por los que quería que fuera él quien abandonara la casa.

A continuación, el regio dijo que omitiría sus comentarios y prefirió enviar un mensaje a su madre, Ana Isabel de Moreno, a quien dijo extrañar y tener grandes deseos de volver a ver.

Minutos más tarde, se dio a conocer que el conductor se había salvado de la eliminación, por lo que volvió con su maleta a la casa.

Recibido con un fuerte abrazo de Ricardo Peralta, Marcelo se acercó a otros de sus compañeros como Mario Bezares, Ricardo Peralta, Agustín Fernández y Sian Chiong, pues evitó el contacto físico con Arath y Gala.

Tras ser abrazado por los integrantes del team "Tierra", el regio dijo la frase "una mujer menos para maltratar", lo que generó la altisonante carcajada de Peralta y el silencio de Chiong y Fernández, pero no su indiferencia, pues ambos sonrieron sin saber qué hacer.

Adrián Marcelo regresa! Es más que sus fuerzas “una mujer menos para maltratar” y no, digan lo que digan, eso no es humor negro!! pic.twitter.com/gXVHQyzc6y — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) September 2, 2024

Cabe destacar que, junto con el conductor, Gomita, Karime Pindter y Briggitte Bozzo estaban en riesgo de salir de "LCDLF".

Este comentario ya está generando la desaprobación de las redes sociales, quienes piden, una vez más, a la producción del reality que tome cartas en el asunto.

